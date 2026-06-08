Ahilyanagar Kalyan Accident: अहिल्यानगर-कल्याण महामार्गावर अपघाताचा थरार; पिकअप-दुचाकीची जोरदार धडक, एकाचा जागीच मृत्यू

ओतूर : अहिल्यानगर-कल्याण महामार्गावर करंजाळे (ता. जुन्नर) गावच्या हद्दीत रविवारी (ता. ७) सकाळी पिकअप आणि दुचाकीच्या अपघातात दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला. रामदास दशरथ घोगरे (वय ४०, रा. खानगाव, ता. जुन्नर) असे मृताचे नाव असून, अपघातानंतर पिकअप चालक वाहन सोडून फरार झाला..अधिक माहितीनुसार, रविवारी सकाळी १० च्या सुमारास हॉटेल छत्रपतीजवळील वळणावर हा अपघात झाला. माळशेज बाजूकडून ओतूरकडे येणाऱ्या पिकअपची (एमएच १४ केए ४३७७) समोरून येणाऱ्या दुचाकीला (एमएच १४ ईजे ७८६३) जोरात धडक बसली. .धडक इतकी भीषण होती की पिकअप रस्त्यावर पुढे जाऊन उलटला. तर घोगरे यांना तातडीने जुन्नर येथील रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. घटनेची माहिती मिळताच ओतूरचे साहाय्यक पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजगिरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस हवालदार नामदेव बांबळे, शामसुंदर जायभाई यांनी ग्रामस्थांच्या मदतीने वाहतूक सुरळीत केली. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी ओतूर येथे पाठवण्यात आला असून, पोलिस फरार चालकाचा शोध घेत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.