​Pune Accident : सासवड-वीर रस्त्यावर मद्यधुंद मोटारचालकाचा थरार; भीषण धडकेत दोघांचा जागीच मृत्यू, अन्य दोघे गंभीर जखमी!

सासवड : सासवड-वीर रस्त्यावरील काळुबाई मंदिराजवळील वळणावर शनिवारी (ता. १८ ) सकाळी आठच्या सुमारास मद्यधुंद मोटारचालकाने दोन मोटारसायकलींना दिलेल्या भीषण धडकेत पांगारे (ता. पुरंदर) येथील दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. तर पिंपळे येथील अन्य दोघे गंभीर जखमी झाले असून, सासवड पोलिसांनी आरोपी चालकाला अटक केली आहे..रवींद्र गोपाळ काकडे (वय ६५), महेंद्र संपत काकडे (वय ५३, दोघे रा. पांगारे, ता. पुरंदर) अशी मृतांची नावे आहेत. तुकाराम जयवंत पोमण (वय ६०) आणि सुरेखा तुकाराम पोमण (वय ५०, रा. पिंपळे) हे गंभीर जखमी झाले आहेत. .तर अक्षय सुहास परब (वय ३०, रा. अमनोरा, हडपसर, पुणे) असे अटक केलेल्या चालकाचे नाव आहे. प्रकाश राजाराम काकडे यांनी फिर्याद दिली आहे. आरोपी अक्षय हा मोटारीने (एमएच ४७ सीडी ७७०८) वीर बाजूकडून सासवडकडे भरधाव येत होता. .मद्यधुंद अवस्थेत असलेल्या अक्षयने वळणावर समोरून येणाऱ्या काकडे यांच्या (क्र. एम एच १२ सी एफ २७८८) तसेच पोमण यांच्या (क्र. एम एच १२ एच क्यू १८०९) मोटारसायकलींना जोरदार धडक दिली. यात दोघांचा मृत्यू झाला तर दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. या घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली आहे. पुढील तपास सासवड पोलिस करत आहेत.