Otur Accident : काळूबाई देवीच्या दर्शनावरून परतताना भाविक महिलांची पीकअप पलटली; एक महिला ठार व १३ जखमी

ओतूर - तळेरान, ता. जुन्नर येथील काळूबाई देवीच्या दर्शनावरून परतत असताना शिंदळदरा वळणावर पीकअप दहा फुट खोल उलटी होऊन झालेल्या अपघातात एका महीलेचा मृत्यू झाला. अंदाजे १३ जण जखमी झाले आहेत. हा अपघात मंगळवारी दुपारी ३ च्या सुमारास घडला असल्याची माहीती ओतूर पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक एल जी थाटे यांनी दिली..अधिक माहीती अशी की, पिंपळगाव जोगे परिसरातल्या लोहकरवाडी गवारवाडी आणि वाघ्याची वाडी येथील कही महिला, पिक अप (क्र एम.एच १४ जे.एल.५८३८) मधून देवीच्या दर्शनाला तळेरान येथे गेल्या होत्या.दर्शन घेऊन परतत असताना, अरूंद असलेल्या रस्त्यावरील शिंदळदरा येथे वळणावर गवता वरून घसरून रस्त्याच्या १० फूट खाली पिकअप उलटली. त्यामुळे झालेल्या अपघात १३ ते १५ जण जखमी झाले..बगाडवाडी, सितेवाडी, मढ व परिसरातील ग्रामस्थांनी त्वरीत घटनास्थळी येवून जखमींना बाहेर काढले. यापैकी १३ जखमींवर आळेफाटा येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु असून, अपघातात कविता विठ्ठल गवारी (वय ३५) या महिलेचा मृत्यू झाला असून चार ते पाच जणी गंभीर जखमी आहेत..सदर अपघातात जखमींची नावे पुढीलप्रमाणे गोदाबाई भालचिम (वय ५०), वैष्णवी गवारी (वय १८), अमिता लोहकरे (वय २५), वैशाली गवारी (वय ४८), लक्ष्मी भालचिम (वय ३०), झुंबरबाई लोहकरे (वय ५५), जिजाबाई भालचिम (वय ४५), हर्षल भालचिम (वय ५) यांच्यासह दिक्षा लोहकरे, इश्वरी भालचिम, सोनाली भालचिम, नंदाबाई भवारी, आणि समीर लोहकरे अशी आहेत..