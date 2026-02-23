Khutbav News : उसाचे पाचट जळताना शरीर भाजल्याने शेतकऱ्याचा मृत्यू

खुटबाव (पुणे) - पारगाव (ता. दौंड) येथील शेतातील ऊसाचे पाचट जाळताना शरीर भाजल्याने शेतकऱ्याचा दुर्दैवी मत्यू झाला. जालिंदर भालचंद्र भाडळे (वय-६९, राहणार पारगाव, ता. दौंड, जिल्हा पुणे) असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे. सदर घटना दि. २२ रोजी दुपारी सुमारे २.०० वाजण्याच्या सुमारास घडली. .यवत पोलीस ठाण्यामध्ये भाडळे यांचे पुतणे अभिजीत भाडळे (राहणार पारगाव, तालुका दौंड जिल्हा पुणे) यांनी फिर्याद दिली आहे. दुपारच्या सुमारास मृत भाडळे हे शेतामध्ये चक्कर येऊन पडले.उसाचा फड पेटता असल्याने त्यांचे शरीर भाजले होते. यामध्ये भाडळे यांच्या हाताला, पायाला, मानेला भाजल्याने गंभीर जखमा झाल्या होत्या. घटना घडल्यानंतर शेजारील शेतामध्ये खुरपणाऱ्या महिला व युवकांच्या संबंधित घटना निदर्शनास आली..त्यानंतर युवकांनी भाडळे यांना बोरीपार्धी येथील निरामय हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. डॉ. विशाल खळदकर यांनी भाडळे यांना मृत जाहीर केले. त्यानंतर यवत पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार देण्यात आली.यासंदर्भात अधिक तपास पोलिस हवालदार अतुल राऊत करत आहेत. सायंकाळी भाडळे यांच्या शरीराचे शवविच्छेदन करण्यात आले. रात्री उशिरा शोकाकुल वातावरणात पारगाव येथे भाडळे यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. भाडळे यांच्या पश्चात पत्नी, एक मुलगा, एक मुलगी असा परिवार आहे..शवविच्छेदन अहवाल ठरवणार मृत्यूचे कारण -भाडळे यांचा मृत्यू नेमका कशाने झाला या संदर्भात अनेक तर्कवितर्क लावण्यात येत आहेत. त्यांना शेतामध्ये उसाचे पाचट पेटवल्यानंतर जाळ व धुरामुळे उष्माघात झाला असेल किंवा हृदयविकाराचा झटका झाला असेल असे वेगवेगळे अंदाज व्यक्त केले जात आहेत. शवविच्छेदनाचा अहवालानंतर मृत्यूचे नेमके कारण समजेल अशी माहिती यवत पोलिसांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.