Khutbav News : उसाचे पाचट जळताना शरीर भाजल्याने शेतकऱ्याचा मृत्यू

पारगाव (ता. दौंड) येथील शेतातील ऊसाचे पाचट जाळताना शरीर भाजल्याने शेतकऱ्याचा दुर्दैवी मत्यू झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
खुटबाव (पुणे) - पारगाव (ता. दौंड) येथील शेतातील ऊसाचे पाचट जाळताना शरीर भाजल्याने शेतकऱ्याचा दुर्दैवी मत्यू झाला. जालिंदर भालचंद्र भाडळे (वय-६९, राहणार पारगाव, ता. दौंड, जिल्हा पुणे) असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे. सदर घटना दि. २२ रोजी दुपारी सुमारे २.०० वाजण्याच्या सुमारास घडली.

