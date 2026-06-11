पुणे

Baramati Accident: मामाच्या गावाला निघालेली तिन्ही भावंडे काळाच्या पडद्याआड; दोन बहिणींनंतर भावाचाही मृत्यू, ट्रकने हिरावली तीन लेकरं

Three siblings killed in Baramati truck accident tragedy: भरधाव ट्रकच्या धडकेत तिन्ही भावंडांचा बळी; बोडरे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर, फलटण-बारामतीत हळहळ
Heartbreaking Tragedy: After Two Sisters, Injured Brother Also Loses Battle for Life

Heartbreaking Tragedy: After Two Sisters, Injured Brother Also Loses Battle for Life

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोमेश्वरनगर : नीरा-मोरगाव राज्यमार्गावरील चौधरवाडी फाटा (ता. बारामती) येथे शनिवारी (ता. ६) सायंकाळी भरधाव ट्रकच्या धडकेत दुचाकीवर निघालेल्या दोन सख्ख्या बहिणींचा जागेवरच मृत्यू झाला होता.

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