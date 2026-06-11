Baramati Accident: मामाच्या गावाला निघालेली तिन्ही भावंडे काळाच्या पडद्याआड; दोन बहिणींनंतर भावाचाही मृत्यू, ट्रकने हिरावली तीन लेकरं

सोमेश्वरनगर : नीरा-मोरगाव राज्यमार्गावरील चौधरवाडी फाटा (ता. बारामती) येथे शनिवारी (ता. ६) सायंकाळी भरधाव ट्रकच्या धडकेत दुचाकीवर निघालेल्या दोन सख्ख्या बहिणींचा जागेवरच मृत्यू झाला होता. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...त्याच अपघातातील त्यांच्या सख्ख्या भावाचा बुधवारी (ता. १०) उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या घटनेत मुरूम (ता. फलटण, जि. सातारा) येथील बोडरे कुटुंबातील तिन्ही भावंडे हरपल्याने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. त्यामुळे फलटण आणि बारामती तालुक्यात हळहळ व्यक्त होत आहे.. मुरूम येथील सेजल ज्ञानेश्वर बोडरे (वय १७), अक्षरा ज्ञानेश्वर बोडरे (वय १५) आणि पवन ज्ञानेश्वर बोडरे (वय ९) ही तिन्ही भावंडे मुर्टी (ता. बारामती) येथे खोमणे मामाकडे धोंडे जेवणासाठी इलेक्ट्रीक दुचाकीवरून निघाली होती. मोरगावच्या बाजूने तीव्र उताराने आलेल्या ट्रकने चौधरवाडी फाट्यावर दुचाकीला जोरदार धडक दिली. .Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.त्यात दुचाकीचा चक्काचूर झाला. या अपघातात सेजल आणि अक्षरा या जागीच मृत्यूमुखी पडल्या, तर पवन गंभीर जखमी झाला होता. त्याला तातडीने वैद्यकीय मदत मिळवून दिली होती. तो गंभीर असल्याने चार दिवस उपचार सुरू होते. मात्र, आज त्याची प्राणज्योत मालवली आणि बोडरे कुटुंबाची उरलीसुरली आशाही मावळली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.