Pune Accident: १२ ज्योतिर्लिंग दर्शनासाठी कारने गेले, पुण्यातील ३ मित्रांचा अपघाती मृत्यू; इंजिन तुटून दूरवर फेकलं गेलं!

Car Engine Thrown Away in fatal Highway Crash India: १२ ज्योतिर्लिंग दर्शनासाठी गेलेल्या पुण्यातील तीन मित्रांचा भीषण अपघातात मृत्यू
The severely damaged car of three Pune friends after a fatal crash during their 12 Jyotirlinga pilgrimage journey.

सकाळ डिजिटल टीम
मांजरी : दोन मित्रांसह बारा ज्योतिर्लिंग देवदर्शनासाठी गेलेल्या येथील तेजस देविदास दगडे (वय २६) या तरूणासह तिघा मित्रांचा गुजरातमधील धाधेला (जि. दाहोद, ता. लिमखेडा) येथील इंदूर-अहमदाबाद महामार्गावर दुभाजकाला वाहन धडकून झालेल्या अपघातात मृत्यू झाला. मंगळवारी पहाटे दोन वाजण्याच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली.

