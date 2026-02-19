Pune Accident: १२ ज्योतिर्लिंग दर्शनासाठी कारने गेले, पुण्यातील ३ मित्रांचा अपघाती मृत्यू; इंजिन तुटून दूरवर फेकलं गेलं!

मांजरी : दोन मित्रांसह बारा ज्योतिर्लिंग देवदर्शनासाठी गेलेल्या येथील तेजस देविदास दगडे (वय २६) या तरूणासह तिघा मित्रांचा गुजरातमधील धाधेला (जि. दाहोद, ता. लिमखेडा) येथील इंदूर-अहमदाबाद महामार्गावर दुभाजकाला वाहन धडकून झालेल्या अपघातात मृत्यू झाला. मंगळवारी पहाटे दोन वाजण्याच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...तेजस दगडे आपल्या अभिषेक यादव (वय २६), सचिन बिरादार (वय २७) या दोन मित्रांसह गेली आठरा दिवसांपूर्वी बारा ज्योतिर्लिंग देवदर्शनासाठी आपल्या कारमधून गेले होते. मंगळवारी पहाटे दोन वाजण्याच्या सुमारास धाधेला वळणावर त्यांची कार दुभाजकावर आदळून अपघात झाला. हा अपघात इतका भीषण होता की वाहनाचे इंजिन तुटून दूरवर शेतात फेकले गेले होते. .गाडीचाही चक्काचूर झाला. ही मोटार दुभाजकावर धडकल्यानंतर उलटून जवळच्या शेतात सुमारे २० फूट खोलवर कोसळली. त्यामध्ये दोघांचा जागीच तर एकाचा रूग्णालयात उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.तेजसने तांत्रिक अभियांत्रिकी शिक्षण घेतले होते. मांजरी बुद्रुक येथे मंगल कार्यालयाचा व्यवसाय करीत होता. वडील पोलिस उपनिरीक्षक पदावरून निवृत्त झाले आहेत. परिसरात एक आदर्श व मनमिळावू म्हणून परिचित असलेल्या या कुटुंबात आनंदाचे वातावरण असतानाच घडलेल्या या दुर्घटनेमुळे परिसरातील नागरिकांकडून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. तेजसवर आज दुपारी मांजरी स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.