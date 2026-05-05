Pune Crime : क्षुल्लक कारणावरून तरुणाचा खून, चार अल्पवयीन ताब्यात

पुणे - केवळ एकमेकांकडे बघण्याच्या क्षुल्लक कारणावरून एका तरुणाच्या डोक्यात सिमेंटचा गट्टू घालून आणि शस्त्राने वार करून खून केल्याची घटना आंबेगाव पठार परिसरात घडली. या प्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिसांनी चार अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले आहे..नयन सचिन जाधव (वय १८, रा. आंबेगाव पठार, धनकवडी) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे.याप्रकरणी नयनच्या आईने भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नयन आणि आरोपी अल्पवयीन मुले हे सर्वजण धनकवडीतील आंबेगाव पठार परिसरात वास्तव्यास आहेत. दोन दिवसांपूर्वी त्यांच्यामध्ये एकमेकांकडे बघण्यावरून वाद झाला होता..सोमवारी (ता. ४) रात्री सव्वानऊ वाजण्याच्या सुमारास नयन हा आंबेगाव पठार परिसरातील निलगिरी चौकात थांबला होता. त्यावेळी चारही अल्पवयीन मुलांनी त्याला गाठले. त्यांनी नयनच्या डोक्यात सिमेंटचा गट्टू घालून शस्त्राने वार केले. या हल्ल्यात नयन गंभीर जखमी झाल्याने त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र, उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला..या घटनेनंतर पोलिस उपायुक्त मिलिंद मोहिते यांच्या सूचनेनुसार वरिष्ठ निरीक्षक राहुल खिलारे यांच्या पथकाने चार अल्पवयीन आरोपींना ताब्यात घेतले. अल्पवयीन मुलांची बाल न्याय मंडळाच्या आदेशानुसार निरीक्षण गृहात रवानगी करण्यात आली आहे. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक कैलास कोडग करत आहेत.