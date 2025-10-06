Rahu News : राहू येथे तरुणाने गळफास घेऊन संपविले जीवन

राहू - घराच्या छताच्या लोखंडी अँगलला नायलॉन रशीच्या साह्याने गळफास घेऊन तरुणाने जीवन संपविले. ही घटना राहू (ता. दौंड) नजीक आदर्श नगर- कुलमळा येथे सोमवारी (ता .६) नऊ वाजण्याच्या सुमारास घडली. विशाल नारायण कुल (वय-२८) असे आत्महत्या केलेल्या तरुणाचे नाव आहे..यासंदर्भात विशालचे चुलते नवनाथ जयवंत कुल यांनी यवत पोलिसांना खबर दिली. यवत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार पांडुरंग कुल यांनी नवनाथ कुल यांना सांगितले कि विशाल याने घरात गळफास घेतलेली आहे..पोलिस आल्यानंतर त्याच्या गळ्यातला दोर सोडून त्याला जमिनीवर झोपवले. दरम्यान विशालला तातडीने पुढील उपचारासाठी यवत येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले..शोकाकुल वातावरणामध्ये त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी मोठा जनसमुदाय उपस्थित होता. आत्महत्याचे कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. याबाबत यवत पोलीस अधिक तपास करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.