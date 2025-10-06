पुणे

Rahu News : राहू येथे तरुणाने गळफास घेऊन संपविले जीवन

घराच्या छताच्या लोखंडी अँगलला नायलॉन रशीच्या साह्याने गळफास घेऊन तरुणाने जीवन संपविले.
vishal kul

vishal kul

sakal

संतोष काळे
Updated on

राहू - घराच्या छताच्या लोखंडी अँगलला नायलॉन रशीच्या साह्याने गळफास घेऊन तरुणाने जीवन संपविले. ही घटना राहू (ता. दौंड) नजीक आदर्श नगर- कुलमळा येथे सोमवारी (ता .६) नऊ वाजण्याच्या सुमारास घडली. विशाल नारायण कुल (वय-२८) असे आत्महत्या केलेल्या तरुणाचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
endlife
Young Man

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com