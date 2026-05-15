Malegaon News : मामाच्या लग्नासाठी आलेल्या १० वर्षीय बालकाचा कालव्यात बुडून दुर्दैवी मृत्यू

माळेगाव - मामाच्या लग्नासाठी पणदरे (ता. बारामती) येथे आलेल्या दहा वर्षांच्या चिमुकल्याचा निरा डाव्या कालव्यात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. अझरुद्दीन सरफराज अत्तार (वय १०, रा. शहापुरी, जि. सातारा) असे मृत मुलाचे नाव आहे..मयत अझरुद्दीन हा मामाच्या लग्नानिमित्त पणदरे येथे आला होता. गुरुवारी दुपारच्या सुमारास तो जमीर अजिज अत्तार यांच्यासह नातेवाईकांच्या मुलांबरोबर निरा डाव्या कालव्यावर पोहण्यासाठी गेला होता. यावेळी कालव्यालगत असलेल्या पाणवट्यावरून त्याचा अचानक तोल गेला आणि तो थेट पाण्याच्या वेगवान प्रवाहात कोसळला..घटनेची माहिती मिळताच परिसरात एकच खळबळ उडाली. सोबत असलेल्या मुलांनी आरडाओरड करून मोठ्यांना माहिती दिली. मात्र कालव्यातील पाण्याचा प्रवाह प्रचंड असल्याने अझरुद्दीन काही क्षणांतच नजरेआड झाला. घटनेनंतर बारामती नगरपालिकेचे अग्निशामक दल, माळेगाव पोलिस ठाण्याचे अधिकारी व कर्मचारी तसेच स्थानिक ग्रामस्थांनी गुरुवारी (ता. १४) रात्री उशिरापर्यंत शोधमोहीम राबविली. अखेर शुक्रवारी (ता.१५ ) रोजी दुपारी पणदरे-सोनकसवाडी परिसरात आपत्कालीन बचाव पथकाला अझरुद्दीनचा मृतदेह आढळून आला..या घटनेमुळे अत्तार कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, लग्नघरातील आनंदावर शोककळा पसरली आहे. माळेगाव पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असल्याची माहिती फौजदार अमोल घटावकर यांनी दिली.