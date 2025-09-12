पुणे

Pune Accident : मोटारीच्या धडकेत दोन वर्षांच्या बालकाचा मृत्यू

लोहगाव येथील हवाई दलाच्या वसाहतीत खेळत असलेल्या दोन वर्षांच्या बालकाचा मोटारीच्या धडकेत मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना घडली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - लोहगाव येथील हवाई दलाच्या वसाहतीत खेळत असलेल्या दोन वर्षांच्या बालकाचा मोटारीच्या धडकेत मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना घडली. याप्रकरणी संबंधित महिला मोटारचालकावर विमानतळ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

