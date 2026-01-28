Pune News: राजगड किल्ला चढताना बेळगावच्या तरुणाचा हृदयविकाराने मृत्यू; नागराज चार मित्रांसह किल्ले राजगडवर निघाला!

वेल्हे : किल्ले राजगड चढताना बेळगाव तालुक्यातील युवकाचा मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी (ता. २५) दुपारी साडेअकरा ते बारा वाजण्याच्या सुमारास घडली. नागराज गुरू कोरी (वय २१, रा. गणपत गल्ली पिरनवाडी, ता. जि. बेळगाव) असे मृत्युमुखी पडलेल्या युवकाचे नाव आहे..नागराज चार मित्रांसह किल्ले राजगड पर्यटनासाठी सकाळी आला. गुंजवणे दरवाजाजवळ आल्यानंतर त्याच्या छातीत दुखू लागले. काही वेळ थांबल्यानंतर तो पुन्हा किल्ला चढू लागला. त्यावेळी मात्र त्याच्या छातीत पुन्हा दुःखून उलटी होऊन तो बेशुद्ध पडला. यावेळी सोबतच्या मित्रांनी ११२ नंबरवर संपर्क साधल्यानंतर वेल्ह्याचे पोलिस हवालदार सोमेश राऊत यांनी किल्ल्यावर असणाऱ्या पुरातत्त्व विभागाच्या कर्मचारी विशाल पिलावरे यांच्याशी संपर्क साधला..विशाल याने प्रकाश ढेबे याच्यासह गडावर असलेले पर्यटक युवराज पाटील, अनिकेत पासलकर, समीर कामठे, गणेश दीक्षित यांच्या सहाय्याने स्ट्रेचरवरून नागराज यास गडाच्या खाली आणले. त्याला वेल्हे येथील रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. मात्र, त्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती वैद्यकीय अधिकारी डॉ. ज्ञानेश्वर हिरास यांनी दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.