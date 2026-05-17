पुणे

हुतात्मा एक्सप्रेससह अनेक गाड्यांना उशिर

दौंड-मनमाड दरम्यानच्या दुहेरीकरणामुळे प्रवाशांना दोन ते सहा तासांची प्रतीक्षा
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर / कुर्डुवाडी, ता. १७ :   दौंड मनमाड मनमाड दरम्यान सुरू असलेल्या दुहेरीकरणाच्या कामामुळे पुणे-सोलापूर हुतात्मा, हरंगुळ-हडपसर या रेल्वे गाड्यांसह अनेक गाड्या दोन ते सहा तास उशिराने धावल्या. यामुळे प्रवाशांना मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला.
दौंड ते मनमाड दरम्यान निंबळक-अकोळनेर जवळ   दुहेरीकरणाचे काम चालू आहे. कुर्डुवाडीवरून धावणाऱ्या   अनेक गाड्या शेवटच्या स्थानकावर पोचल्यानंतर पुढे दौंड-मनमाड मार्गे प्रवास करतात. या ठिकाणी दुहेरीकरणाचे काम सुरू असल्याने या गाड्या उशिराने धावत आहेत. याचाच परिणाम म्हणून पुणे-सोलापूर हुतात्मा एक्स्प्रेस साधारणपणे ३ तास   उशिराने धावली. हरंगुळ- हडपसर  ही गाडी कुर्डुवाडीमध्ये ५ वाजून २० मिनिटांनी येते. परंतु साधारणपणे ६ तास उशिराने धावत असल्याने कुर्डुवाडीमध्ये रात्री उशिरा येणार होती.   पनवेल नांदेड व दिल्ली बंगळूर  कर्नाटक एक्स्प्रेस या प्रत्येकी दोन तास उशिराने धावल्या. या उशिराने धावणाऱ्या गाड्यांमुळे अनेक प्रवाशांनी खासगी वाहनांनी प्रवास केला. यामुळे आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागला.

मी पनवेल नांदेड एक्स्प्रेसने नांदेडला जाणार होतो. परंतु गाडी उशिरा असल्याने मी आता बस किंवा खासगी गाडीने जात आहे.
- विकास चव्हाण, प्रवासी

