Pune News: ‘दोषी’ लिपिकाला बदलीचा आधार; सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या भूमिकेवर सवाल, साताऱ्यातील वादग्रस्त निर्णय!

पुणे : विविध आरोप सिद्ध झाल्यानंतरही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सातारा मंडळातील प्रथम लिपिक हेमंत टंकसाळे यांच्यावर कारवाई तर सोडाच, उलट त्यांना बदलीचे 'बक्षीस' देण्यात आले. विभागातील बड्या अधिकाऱ्यांच्या 'अर्थ'पूर्ण वाटाघाटीमुळे पूर्वीचे आदेश रद्द ठरवीत केवळ तीन वर्षांकरिता सातारा जिल्ह्याबाहेर बदलीचा आदेश देण्यात आला आहे..दरम्यान, बांधकाम विभागाने पूर्वी हेमंत टंकसाळे यांच्यावर कारवाईचे आदेश देताना दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी कनिष्ठ वेतनश्रेणीवर पदावनत करणे तसेच या काळात त्यांची वेतनवाढ रोखण्याचा आदेश दिला होता. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे..तत्कालीन मुख्य अभियंता राजेंद्र राहणे ३१ मार्चला सेवानिवृत्त झाले. मात्र त्या दिवशी साप्ताहिक सुट्टी असल्याने ३० मार्चला हेमंत टंकसाळे यांच्या बदलीचा आदेश काढला. त्यावर राहणे यांची स्वाक्षरी होती. मात्र तो आदेश बाहेर पडलाच नाही. 'सकाळ'ने २० एप्रिलला टंकसाळे यांच्या संदर्भात 'दोषी ठरूनही लिपिकाची खुर्ची कायम' असे वृत्त प्रसिद्ध केले. .त्यानंतर कारवाईचा बनाव म्हणून २० एप्रिलला सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नवीन आदेश काढला. त्यामध्ये आधीची कारवाई टाळत केवळ बदली करण्याचा आदेश दिला. बदलीचा आदेश काढून एक प्रकारे हेमंत टंकसाळे यांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार असून, यामागे आर्थिक हितसंबंध असल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. याची तक्रार लाचलुचपत विभागाकडेदेखील केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..पूर्वीचा आदेश बदलून नवीन आदेश देण्यात आला, याबाबत मला कल्पना नाही. शुक्रवारी (ता. २४) मी पुणे कार्यालयात येणार असून, याबाबत माहिती घेतली जाईल.- प्रज्ञा वाळके, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे