Manchar Crime : चोरट्यांचा रोहित्रावर डल्ला; आंबेगाव तालुक्यातील सातगाव पठारावर पिण्याच्या पाण्याची समस्या तीव्र

मंचर - आंबेगाव तालुक्यातील सातगाव नळ पाणीपुरवठा योजनेसाठी कोटमदरा पाझर तलावाजवळ असलेले 200 केव्हीए क्षमतेच्या रोहित्रातून अज्ञात चोरट्यांनी कॉपर, तांब्याच्या तारा व ऑइल चोरून नेले आहे. त्यामुळे दोन लाख ३६ हजार रुपये रकमेचा ऐवज चोरीला गेल्याची फिर्याद घोडेगाव पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आली आहे..दरम्यान, यामुळे सातगाव पठार परिसरात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. कुरवंडी, भावडी, कोल्हारवाडी, थुगाव, दस्तूरवाडी, कारेगाव, पेठ, पारगाव तर्फे खेड आदी गावांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी राज्य शासनाने योजना तयार केली आहे. त्यासाठी कोटमदरा येथे विजेचे रोहित्र बसवण्यात आले आहे. नळ पाणीपुरवठा योजनेची चाचणी सुरू होती..सुदर्शन रवींद्र तोत्रे पाणीपुरवठा सुरू करण्यासाठी गेल्यानंतर चोरी झाल्याचा प्रकार त्यांच्या लक्षात आला. त्यांनी पाणीपुरवठा योजनेचे काम करणाऱ्या इलेक्ट्रो लाइट्स पावर अँड ट्रेडिंग कंपनीचे पर्यवेक्षक मयूर सतीश शेंडेकर यांना सदर घटना कळवली. शेंडेकर यांनी या संदर्भात घोडेगाव पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केल्यानंतर सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रदीपराव पवार यांच्यासहपोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन रिसर पंचनामा केला आहे..अज्ञात चोरट्याच्या विरुद्धगुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस चोरट्यांचा शोध घेत असल्याची माहिती पवार यांनी दिली. दरम्यान ऐन उन्हाळ्यात पिण्यासाठी पाण्याची गरज असतानाच विजेच्या रोहित्रातून तांब्याच्या तारा व ऑइल चोरून नेल्यामुळे या भागातील ग्रामस्थांना सध्या पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे..कोटमदरा पाझर तलावात सध्या काही प्रमाणात पाणीसाठा आहे. आंबेगाव तालुका पंचायत समितीने कुरवंडी सह सातगाव पठार भागातील गावे व वाड्या वस्त्यावर टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केली आहे.