Pune News : पुण्यात सर्वाधिक तृतीयपंथींची नोंदणी, राज्यात ठाणे दुसऱ्या क्रमांकावर; साडेचार हजार जणांना प्रमाणपत्र

पुणे : महाराष्ट्रात तृतीयपंथींच्या नोंदणी आणि ओळखपत्र देण्याला वेग आला आहे. राज्य सरकार आणि विविध सामाजिक संस्थांच्या पुढाकारातून तृतीयपंथींसाठी विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात आली. त्याचा फायदा तृतीयपंथींची नोंदणी करून घेण्यास झाला. यामध्ये सर्वाधिक तृतीयपंथीची नोंदणी पुण्यात झाली आहे..पुण्यातील एक हजार ११३ तृतीयपंथींनी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी ९७३ जणांना अधिकृत ओळखपत्र आणि प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर ८०५ तृतीयपंथींची मतदार यादीत नोंदणी झाली आहे. यामुळे तृतीयपंथींना मतदानाचा हक्क मिळाला आहे. राज्यात चार हजार ५०४ तृतीयपंथींना प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत, तर तीन हजार ६२५ तृतीयपंथींना आधार कार्ड मिळाले आहे. याशिवाय प्रमाणपत्रधारक तृतीयपंथींपैकी एक हजार २६० जणांना आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत आरोग्य विमा कार्ड मिळाले आहे. त्यामुळे त्यांना आरोग्य सुविधा मिळविण्यासाठी मोठा दिलासा मिळणार आहे..ठाणे जिल्हा नोंदणीच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर असून, ठाण्यात ८८३ तृतीयपंथींची नोंदणी झाली आहे. पुणे जिल्ह्यातील आकडेवारी सर्वाधिक असून, यामध्ये सामाजिक संस्थांचा पुढाकार, स्थानिक प्रशासनाचे प्रयत्न आणि आयोजित शिबिरांचा मोठा वाटा असल्याचे समाजकल्याण विभागाकडून सांगण्यात आले..तृतीयपंथी समाजाला ओळख आणि सन्मान मिळवून देण्यासाठी शासनाने केलेल्या या प्रयत्नांना मिळालेला प्रतिसाद हा सकारात्मक आहे. प्रमाणपत्र, आधार कार्ड आणि आरोग्य विमा कार्ड मिळाल्यामुळे तृतीयपंथींना शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुण्यातील सामाजिक संस्थांची मोठी मदत नोंदणीसाठी झाली आहे.- विशाल लोंढे, सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण विभागपुण्यामध्ये यापेक्षा अधिक संख्या आहे; परंतु समाजकल्याण विभाग सध्या चांगले काम करत असून, एक टप्पा तरी पूर्ण झाला आहे. यामध्ये आणखी सुधारणा करून प्रत्येक तृतीयपंथींचे सर्वेक्षण होण्याची गरज आहे. त्यानंतर अधिक संख्या समोर येईल आणि अधिकांना प्रमाणपत्राचा फायदा होईल.- चांदणी, अध्यक्ष, निर्भया संस्था.राज्यात तृतीयपंथींचे प्रमाणपत्रासाठी आलेले अर्ज - ५,४०१प्रमाणपत्र मिळालेले तृतीयपंथी - ४,५०४आधार कार्ड मिळालेल्यांची संख्या - ३,६२५आयुष्मान भारत कार्ड मिळालेल्यांची संख्या - १,२६०.