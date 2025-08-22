पुणे

Pune News : पुण्यात सर्वाधिक तृतीयपंथींची नोंदणी, राज्यात ठाणे दुसऱ्या क्रमांकावर; साडेचार हजार जणांना प्रमाणपत्र

Third Gender : पुण्यात सर्वाधिक तृतीयपंथीयांची नोंदणी व ओळखपत्र वाटप झाले असून, मतदान, आरोग्य व सामाजिक हक्कांची दारे अधिकृतपणे खुली झाली आहेत.
पुणे : महाराष्ट्रात तृतीयपंथींच्या नोंदणी आणि ओळखपत्र देण्याला वेग आला आहे. राज्य सरकार आणि विविध सामाजिक संस्थांच्या पुढाकारातून तृतीयपंथींसाठी विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात आली. त्याचा फायदा तृतीयपंथींची नोंदणी करून घेण्यास झाला. यामध्ये सर्वाधिक तृतीयपंथीची नोंदणी पुण्यात झाली आहे.

