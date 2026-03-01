Pune News:प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा अपारदर्शक कारभार; ‘लीगल नोटीस’ विभाग ऑगस्टपासून बंद; पुणे, पिंपरी-चिंचवडची हवा गुणवत्ता निर्देशांक उपलब्ध नाही!

पुणे: एकीकडे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडच्या हवेत दरवर्षी हजारो टन सिमेंटची विषारी धूळ मिसळत आहे, तर दुसरीकडे मुळा-मुठा नदीत राजरोसपणे विनाप्रक्रिया सांडपाणी सोडले जात आहे. मात्र, कारवाईचा बडगा उगारण्याऐवजी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) ‘तांत्रिक अडचणींचे’ कारण पुढे करत आपल्या कारभारावर अपारदर्शकतेचा पडदा टाकला आहे. ‘एमपीसीबी’च्या अधिकृत संकेतस्थळावरील ‘लीगल नोटीस’ विभाग ऑगस्ट २०२५ पासून बंद असून, दररोज प्रसिद्ध होणे बंधनकारक असलेला हवा गुणवत्ता निर्देशांक (एक्युआय) ही उपलब्ध नाही. .Akola Accident: तेल्हारा शेरी फाट्यावर भीषण अपघात; माळेगावच्या तीन अल्पवयीन मुलांचा दुर्दैवी मृत्यू, आयशर अन् दुचाकीची समाेरासमाेर धडक! .जल, वायू, ध्वनी प्रदूषण रोखणे आणि कचरा व्यवस्थापन करणे ही एमपीसीबीची प्रमुख कायदेशीर जबाबदारी आहे. मात्र, पुण्यात या नियमांना केराची टोपली दाखवली जात असून, एमपीसीबीसारखी संस्था केवळ एक पांढरा हत्ती पोसल्यासारखी अवस्था झाली आहे. ‘सकाळ’ने ‘गुदमरतोय श्वास’ या वृत्तमालिकेतून हवेचा दर्जा आणि प्रदूषणाचे वास्तव मांडल्यानंतरही ‘एमपीसीबी’ने कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे समोर आले आहे..पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातून दररोज तयार होणाऱ्या सांडपाण्यापैकी शेकडो दशलक्ष लिटर सांडपाणी कोणत्याही प्रक्रियेशिवाय थेट मुळा-मुठेच्या पात्रात सोडले जाते. तसेच नदीकाठचे आणि एमआयडीसी परिसरातील अनेक छोटे-मोठे उद्योग रासायनिक सांडपाणी रात्रीच्यावेळी थेट नदी किंवा नाल्यांमध्ये सोडतात. त्यामुळे अनेकदा नदीत पांढरा फेस साचल्याचे चित्र दिसते. परिणामी प्रदूषणाची पातळी वाढल्याने नद्यांमध्ये जलपर्णीचे साम्राज्य, नदीकाठच्या नागरिकांना डास आणि दुर्गंधीचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. तसेच पाण्यातील विरघळलेल्या ऑक्सिजनची पातळी अनेक ठिकाणी शून्यावर किंवा अत्यंत धोकादायक पातळीवर आली आहे. यामुळे नदीतील मासे आणि इतर जीवसृष्टी नष्ट झाली आहे..संकेतस्थळावर पारदर्शकतेचा अभावऑगस्ट २०२५ पासून ‘लीगल नोटीस’ विभाग बंद.दररोज प्रसिद्ध होणे बंधनकारक असलेला हवा गुणवत्ता निर्देशांक उपलब्ध नाही.कारण म्हणून ‘तांत्रिक अडचणी’ असल्याचे सांगितले जात आहेत..हवा प्रदूषणआरएमसी आणि बांधकाम क्षेत्राचा मोठा वाटापुण्यात सुमारे १९७ अधिकृत आणि १७५ पेक्षा जास्त बेकायदा आरएमसी प्रकल्पनियमांनुसार पाणी मारणे, वृक्षारोपण, जाळी लावणे, टायर धुण्याची व्यवस्था बंधनकारक; प्रत्यक्षात अंमलबजावणी नाहीपरिणामी पीएम १० आणि पीएम २.५ कणांचे प्रमाण वाढून दमा, खोकला आदी आजार वाढत आहेत.कारवाई की केवळ कागदी घोडे?अधिकाऱ्यांच्या मते ७०-७५ प्रकल्प;त्यापैकी ४७ ला क्लोजर नोटीसकिती प्रकल्प बंद झाले याबाबत अस्पष्ट माहितीपर्यावरणीय प्रशासनात पारदर्शकतेचा अभाव हा लोकशाही व्यवस्थेसाठी गंभीर मुद्दाप्रदूषण नियंत्रण संस्थेचे संकेतस्थळ बंद असणे किंवा अद्ययावत माहिती न देणे हे जनतेच्या माहितीच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतेआरोग्य, नदी परिसंस्था आणि शहरी जीवनमानावर थेट परिणाम.Shaktipeeth Expressway: शक्तिपीठ महामार्गात बदल निश्चित! सोलापूर जिल्ह्यापासून नवा मार्ग, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितला कसा असेल बदल...या गोष्टी गरजेच्याकोणत्याही प्रकल्पाची धूळ उडू नये म्हणून पाणी मारणे२ पाच मीटर पट्ट्यात वृक्षारोपण करणे३ २० मीटर उंचीपर्यंत पानांचे आच्छादन लावणे४ ट्रक्सचे टायर धुण्याची व्यवस्था करणे बंधनकारक५ पीएम १० आणि पीएम २.५ हे अत्यंत सूक्ष्म व घातक कण हवेत मिसळून नागरिकांना दमा आणि खोकल्यासारखे श्वसनाचे गंभीर आजार जडत आहेत, यावर उपाययोजना करण्याची गरज आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.