पुणे

MP Murlidhar Mohol : शहराचा ५० वर्षांत होणारा विस्तार विचारात घेऊन वाहतूक नियोजन गरजेचे; केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ

वाहतूक कोंडीमुळे पुणे शहराच्या नावलौकिकाला धक्का पोहोचला आहे.
Pune Traffic Murlidhar Mohol

Pune Traffic Murlidhar Mohol

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - ‘वाहतूक कोंडीमुळे शहराच्या नावलौकिकाला धक्का पोहोचला आहे. वाहतूक कोंडी चर्चेचा विषय न राहता पुढील ५० वर्षांत शहराचा होणारा विस्तार विचारात घेऊन वाहतूक नियोजन करणे गरजेचे आहे,’ असे मत केंद्रीय हवाई नागरी वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी मंगळवारी व्यक्त केले.

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