MP Murlidhar Mohol : शहराचा ५० वर्षांत होणारा विस्तार विचारात घेऊन वाहतूक नियोजन गरजेचे; केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ

पुणे - ‘वाहतूक कोंडीमुळे शहराच्या नावलौकिकाला धक्का पोहोचला आहे. वाहतूक कोंडी चर्चेचा विषय न राहता पुढील ५० वर्षांत शहराचा होणारा विस्तार विचारात घेऊन वाहतूक नियोजन करणे गरजेचे आहे,’ असे मत केंद्रीय हवाई नागरी वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी मंगळवारी व्यक्त केले..पुणे शहर पोलिस दलाकडून वाहतूक सल्लागार समितीची बैठक मंगळवारी (ता. १८) पोलिस आयुक्तालयात आयोजित करण्यात आली. त्यात मोहोळ यांनी वाहतूक विषयक नियोजनावर बोलत होते. पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार, सहपोलिस आयुक्त संजय दराडे, अतिरिक्त आयुक्त मनोज पाटील, राजेश बनसाेडे, तेजस्वी सातपुते, तसेच निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अर्चना गायकवाड यांच्यासह महापालिका, मेट्रोतील अधिकारी या बैठकीत सहभागी झाले होते. माजी महापौर अकुंश काकडे, ॲड. वंदना चव्हाण, मोहन जोशी, गजानन थरकुडे, राजेंद्र वागसकर, ‘परिसर’ संस्थेचे रणजीत गाडगीळ, दि पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया, तसेच विविध संस्था, संघटनांचे प्रतिनिधी या वेळी उपस्थित होते..शहर सध्या झपाट्याने व चारही बाजूंनी वाढत आहे. भौगोलिक विस्तार, वाहनांची संख्या विचारात घेतल्यास रस्ते अपुरे पडत आहेत. वाढती वाहने, वाहतूक कोंडीमुळे नागरी सुविधांवर ताण पडत आहे. मात्र, वाहतूक कोंडीमुळे नावलौकिकाला धक्का पोहोचला आहे. त्यासाठी पुढील ५० वर्षांचा विचार करून वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी महापालिका, पोलीस, पीएमपी, मेट्रो, स्वयंसेवी संस्था, लोकप्रतिनिधी, नागरिकांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज आहे. दीर्घकालीन उपाययोजना केल्यास निश्चित बदल घडेल,’ असा विश्वास मोहोळ यांनी व्यक्त केला..‘लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी’ महत्त्वाचीवाढती लोकसंख्या, शहराचा विस्तार विचारात घेऊन पीएमपी बसची संख्या अपुरी आहे. केंद्र शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमांतून ई-बस उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वाहतूक विषय समस्या, तसेच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्याबाबत उपाययोजना करण्याचे सूचना दिल्या आहेत. त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. बसच्या संख्येबरोबर लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटीवर भर देणे गरजेचे आहे. नागरिकांना घरापासून बस, मेट्रो, तसेच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेपर्यंत सहजपणे पोहोचता यायला पाहिजे, असे मोहोळ म्हणाले..या रस्त्यांवर होणार उपाययोजना -नगर रस्ता, सोलापूर रस्ता, नाशिक रस्त्यावरील वाहतूक विषयक उपाययोजना करण्याचे काम सुरू आहे. हे काम लवकर पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी ‘माझे पुणे’ ही संकल्पना विचारात घेऊन लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, नागरिकांनी एकत्रित काम करणे गरजेचे आहे. केवळ चर्चा करून वाहतूक विषयक समस्या सुटणार नाहीत. मागील काळातील कामांना गती देताना शहराचा विस्तार विचारात घेऊन नियोजन केले पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली..पोलिसांनी केलेली उपाययोजना -- प्रत्येक चौकीच्या हद्दीतील नागरिकांचे समाज माध्यमातील समूह तयार- समुहाच्या माध्यमातून चौकी स्तरावरील घडामोडींची चौकीला मिळणार- चौकीच्या स्तरावर वाहतूक सल्लागार समिती स्थापन केली जाणार- समितीत परिसरातील नागरिकांचा समावेश- समितीच्या सूचना वाहतूक सल्लागार समितीच्या बैठकीत मांडणार.शहरात जास्तीत जास्त वाहतूक स्वयंसेवकांची (वाॅर्डन) नेमणूक करणे, तसेच त्यांना वाहतूक विषयक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. रस्त्यावरील अतिक्रमणे, बेकायदा फेरीवाले, खड्डे याबाबत महापालिकेकडे पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. वाहतूक शाखेला अतिरीक्त मनुष्यबळ पुरविण्यात येणार आहे. सीसीटीव्ही कॅमेरे, तसेच तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून वाहतूक समस्या सोडविण्यात येणार आहेत.- अमितेशकुमार, पोलिस आयुक्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.