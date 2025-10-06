Pune Metro : पुणे मेट्रोमध्ये सुरक्षित प्रवास; दोन्ही मार्गिकांवर विशेष गस्त पथके सुरू

पुणे : मेट्रो प्रवाशांचा प्रवास सुरक्षित आणि सुखद करण्यासाठी पुणे मेट्रोतर्फे रामवाडी ते वनाज आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका ते स्वारगेट या दोन्ही मार्गिकांवरील मेट्रोमध्ये विशेष गस्त सुरू झाली आहे..दोन्ही मेट्रो मार्गिकांवरील संबंधित स्थानकावरील सुरक्षा पर्यवेक्षक आणि सुरक्षा कर्मचारी मिळून गस्त घालणार आहेत. यामध्ये मेट्रोत होणारे गैरप्रकार रोखणे, मेट्रो आणि स्थानक परिसरात कचरा टाकण्यापासून प्रतिबंध करणे, मेट्रोत खाद्यपदार्थ खाण्यापासून रोखणे आदींचा समावेश आहे..Pune News : लोहगावमध्ये राष्ट्रवादीच्या गटांमध्ये वाद, आमदार पठारे यांना धक्काबुक्की.दोन्ही मार्गिकांवरील विविध स्थानकांदरम्यान दिवसातून किमान पाच ते सहा वेळा हे पथक नियमितपणे गस्त घालणार आहे. गस्तीवर असलेले सर्व कर्मचारी हे निश्चित गणवेशात असतील आणि आपल्या कार्यक्षेत्रात पूर्णपणे सतर्क राहतील, अशी माहिती पुणे मेट्रोतर्फे देण्यात आली आहे. .या गस्ती दरम्यान कोणताही प्रवासी गैरवर्तन करताना आढळल्यास त्याला मेट्रो नियमांनुसार दंड करण्यात येईल. या विशेष अभियानामुळे मेट्रोमधील प्रवासादरम्यान सुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.