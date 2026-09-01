वृक्ष गणना संवर्धनासाठी की ठेकेदारासाठी?

पिंपरी, ता. १ : शहरातील झाडांची यापूर्वी केलेली जीआयएस आधारित गणना अद्याप अपूर्ण आहे. झाडांची छायाचित्रे, ठिकाण, स्थिती आणि क्रमांक नागरिकांसाठी ऑनलाइन उपलब्ध झालेले नाहीत. संबंधित ठेकेदाराला नोटीस बजावूनही कारवाई झालेली नाही, असे असतानाच महापालिकेच्या उद्यान विभागाने पुन्हा वृक्षगणनेसाठी सुमारे नऊ कोटी रुपयांची निविदा काढली आहे. त्यामुळे ही गणना वृक्षसंवर्धनासाठी की ठेकेदारासाठी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शहरातील झाडांची जीआयएस अथवा जीपीएस पद्धतीने मोजणी व मॅपिंग करण्यासाठी इच्छुक संस्थांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. मात्र, यापूर्वीच्या गणनेला स्थायी समितीने २७ सप्टेंबर २०१७ रोजी मान्यता दिली होती. त्यावर सहा कोटी रुपयांहून अधिक खर्च झाल्याचे सांगण्यात येते. या गणनेत शहरात ३२ लाख १६ हजार ७९९ झाडे असल्याचा दावा करण्यात आला होता.
झाडांचे छायाचित्र, प्रजाती, उंची, रुंदी, खोडाचा घेर, ठिकाण, स्थिती आणि क्रमांक अशी माहिती संकलित केली जाणार होती. त्यासाठी स्वतंत्र मोबाईल ॲप विकसित करून माहिती महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचेही नियोजन होते. या माहितीच्या आधारे वृक्षतोडीवर नियंत्रण ठेवण्याचा दावा प्रशासनाने केला होता. प्रत्यक्षात मात्र केवळ झाडांची संख्या जाहीर झाली. ॲप आणि ऑनलाइन माहिती उपलब्ध झाली नाही. त्यामुळे वृक्ष जतन आणि संवर्धनासाठी या खर्चाचा नेमका काय उपयोग झाला, हा प्रश्न कायम आहे.
याआधी दोनदा झाली होती वृक्षगणना..
यापूर्वी २००३-०४ मध्ये मानवी पद्धतीने वृक्षगणना झाली होती. त्यावेळी एका झाडाच्या मोजणीसाठी दोन रुपये ३५ पैसे, तर एकूण ३९ लाख रुपये खर्च झाला होता. २०१७ नंतरच्या गणनेत एका झाडामागे दहा रुपये दर निश्चित करण्यात आला होता. जुन्या कामाचा हिशेब आणि अपूर्ण बाबींवर निर्णय होण्यापूर्वीच नवीन निविदा काढल्याने उद्यान विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दर पाच वर्षांनी वृक्षगणना करण्याची नियमात तरतूद आहे. त्यानुसार निविदा प्रसिद्ध केली आहे. सर्वेक्षणामुळे झाडांची सविस्तर माहिती उपलब्ध होईल. मागील निविदेतील अपूर्ण कामाबाबत वृक्ष प्राधिकरण समितीत निर्णय घेतला जाईल.
- महेश गारगोटे, मुख्य उद्यान अधीक्षक, महापालिका
क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय वृक्षसंख्या
कार्यालय ः वृक्षसंख्या
अ ः ३,०६,०९४
ब ः ४,६२,१३७
क ः ३,५१,१७३
ड ः ५,१२,३६८
इ ः ८,४३,८२४
फ ः ७,४१,२०३
एकूण ः ३२,१६,७९९
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