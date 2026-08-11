पुणे

डॉक्टर फ्रेंडस असोसिएशनतर्फे शैक्षणिक साहित्याचे वाटप

डॉक्टर फ्रेंडस असोसिएशनतर्फे शैक्षणिक साहित्याचे वाटप
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फुलवडे, ता. ११ : जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त पाटण (ता. आंबेगाव) तसेच कुशिरे, पिंपरी भोईरवाडी, मेघोली येथील प्राथमिक शाळेतील व अंगणवाडीतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य वाटप करण्यात आले. डॉक्टर फ्रेंडस असोसिएशन पुणे यांच्या वतीने रविवारी (ता. ९) हा कार्यक्रम झाला.
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला आदिवासी क्रांतिकारकांच्या प्रतिमेचे पूजन करून त्यांना अभिवादन करण्यात आले. शालेय साहित्यात दप्तर, टिफीन, वह्या, स्वच्छतेचे साहित्य आदींचा समावेश होता. तसेच शिक्षक आणि अंगणवाडी सेविकांना डायरी, पेन भेट देण्यात आली. त्यानंतर सर्व विद्यार्थ्यांना खाऊ वाटप करण्यात आले. याप्रसंगी डॉ. अंबाजी शेंडगे, डॉ. आनंद पालीमकर, डॉ. सुरेश गभाले, केंद्र प्रमुख निळकंठ कोरडे, पाटणचे सरपंच लक्ष्मण मावळे यांनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी डॉ. विक्रांत खेसे, डॉ. रोहन नरवडे, डॉ. नवनाथ भोर आदी उपस्थित होते. संतोष आचार्य यांनी सूत्रसंचालन केले. नीलेश बांगर यांनी आभार मानले.

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