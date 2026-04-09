पुणे

Pune Ambegaon PESA News:आदिवासी विकासासाठी पेसा मोबिलायझर पदे कमी करण्याचा निर्णय मागे घ्या; प्रत्येक महसुली गावाला स्वतंत्र मोबिलायझरची किसान सभेची मागणी

पेसा ग्रामसभा मोबिलायझरची पदे कमी करण्याचा शासनाचा निर्णय अन्यायकारक; किसान सभा व आदिवासी भागातील मोबिलायझर यांचे गट विकास अधिकाऱ्यांना निवेदन
घोडेगाव (ता आंबेगाव ) येथील पंचायत समिती कार्यालयात निवेदन देताना किसान सभेचे कार्यकर्ते.

घोडेगाव (ता आंबेगाव ) येथील पंचायत समिती कार्यालयात निवेदन देताना किसान सभेचे कार्यकर्ते.

चंद्रकांत घोडेकर
घोडेगाव : आदिवासी विकासात पेसा कायद्याचे महत्व हे अनन्यसाधारण आहे. या कायद्याच्या अंबलबजावणी साठी पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर ची भुमिका महत्वाची आहे.

मात्र शासनाने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयानुसार तीन ग्रामपंचायतींना यापुढे एकच पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर असणार आहे. हा निर्णय अत्यंत चुकीचा व अन्यायकारक आहे. हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा. या मागणीचे निवेदन किसान सभा व आंबेगाव तालुक्यातील सर्व पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर यांनी पंचायत समिती आंबेगाव च्या गट विकास अधिकारी प्रमिला वाळूंज यांना दिले.

Related Stories

No stories found.