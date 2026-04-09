Pune Ambegaon PESA News:आदिवासी विकासासाठी पेसा मोबिलायझर पदे कमी करण्याचा निर्णय मागे घ्या; प्रत्येक महसुली गावाला स्वतंत्र मोबिलायझरची किसान सभेची मागणी

घोडेगाव : आदिवासी विकासात पेसा कायद्याचे महत्व हे अनन्यसाधारण आहे. या कायद्याच्या अंबलबजावणी साठी पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर ची भुमिका महत्वाची आहे. मात्र शासनाने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयानुसार तीन ग्रामपंचायतींना यापुढे एकच पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर असणार आहे. हा निर्णय अत्यंत चुकीचा व अन्यायकारक आहे. हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा. या मागणीचे निवेदन किसान सभा व आंबेगाव तालुक्यातील सर्व पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर यांनी पंचायत समिती आंबेगाव च्या गट विकास अधिकारी प्रमिला वाळूंज यांना दिले..आदिवासी भागाची भौगोलिक रचना व गरज लक्षात घेऊन पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर ची पदे वाढवून प्रत्येक महसुली गावासाठी एक पेसा ग्रामसभा मोबिलायझरची पदे निर्माण करा. पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर च्या मानधनात त्वरीत वाढ केली पाहिजे. अशा मागण्या निवेदनात केल्या आहेत. शासनाने उलट ती पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर ची पदे कमी करून अत्यंत चुकीचा निर्णय घेतलेला आहे. हा निर्णय त्वरीत मागे न घेतल्यास सर्व पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर, आदिवासी भागातील जनता, किसान सभा व विविध संघटना या लोकशाही मार्गाने जनआंदोलन उभे करण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे किसानसभा पुणे जिल्हाध्यक्ष डॉ. अमोल वाघमारे यांनी दिला..सदर शासन निर्णय मागे घेण्याबाबतची मागणी राज्य शासनाला त्वरित कळवली जाईल असे गट विकास अधिकारी प्रमिला वाळुंज यांनी सांगितले.यावेळी पुणे जिल्हाध्यक्ष डॉ. अमोल वाघमारे, किसान सभेचे नेते राजू घोडे, कमल बांबळे, अविनाश गवारी पेसा मोबिलायझर रुपाली करवंदे, शैला आंबवणे, वैजयंती भोमाळे, लक्ष्मी आढारी, कुंदा हिले, उज्वला तातळे यांसह आंबेगाव तालुक्यातील सर्व पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर उपस्थित होत्या.