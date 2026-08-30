Tribal Students Protest : CM फडणवीसांची मध्यस्थी अन् रात्री निर्णय; पुण्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांचं उपोषण स्थगित, मागण्या पूर्ण न झाल्यास पुन्हा आंदोलनाचा इशारा

मुंबई/पुणे : दोन आठवड्यांपेक्षा अधिक काळापासून विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या लढ्याला आज यश आले. आंदोलक विद्यार्थ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. दरम्यान, आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी रात्री मांजरी येथे उपोषण करत असलेल्या विद्यार्थ्यांची भेट घेतली, त्यानंतर या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन स्थगित (Maharashtra tribal students protest demands accepted) केले..आदिवासी विद्यार्थ्यांचे पुणे, नागपूर, नाशिक येथे बेमुदत उपोषण आंदोलन सुरू आहे. आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागणीपैकी आदिवासी वसतिगृहामध्ये राहण्यासाठी वयाची अट घालणारा १४ ऑगस्टचा शासन आदेश रद्द करण्यात आला होता. मात्र, सर्व मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय आंदोलन मागे न घेण्याचा विद्यार्थ्यांचा आग्रह कायम राहिल्याने अखेरीस राज्य सरकारने आज नमते घेतले. राज्य सरकारने शनिवारी रात्री दोन शासन निर्णय जारी केले आहेत. त्यात विद्यार्थ्यांना भोजनासाठी असलेली डीबीटी योजना बंद करून वसतिगृहातच भोजन तयार करण्यास मंजुरी दिली. तसेच, माजी महासंचालक (आरोग्यसेवा) डॉ. सुभाष साळुंखे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली असून, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध कारणांनी झालेल्या मृत्यूची चौकशी ही समिती करणार आहे. तीन महिन्यांमध्ये ही समिती सरकारला कृती आराखडा सादर करणार आहे..Maharashtra Teacher Recruitment 2026 : शिक्षक भरतीची वाट पाहणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! पवित्र पोर्टलवर दुसऱ्या टप्प्याची तारीख ठरली; मुलाखतीसह 10 हजार 338 जागांसाठी भरती.आदिवासींची बोगस जात प्रमाणपत्रामुळे रिक्त १२ हजार ५०० पदांवर पात्र आदिवासी उमेदवारांची तत्काळ भरती करण्याची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. त्यासाठी विशेष पदभरती मोहीम हाती घेतली जाणार आहे. यासाठी समिती स्थापन केली जाणार असून, ही समिती सर्व विभागांचा तीन महिन्यांत आढावा घेईल. त्यानंतरच्या तीन महिन्यांत जाहिरात काढून ही पदभरती करण्यास फडणवीसांनी मंजुरी दिली. २०२७मध्ये अनुसूचित जमातीचा बिंदू क्रमांक २ वर असताना २०२४ मध्ये तो क्रमांक ५ वर करण्यात आला आहे. अनुसूचित जमातीचा बिंदू क्रमांक पूर्वीप्रमाणे क्रमांक २ वरच ठेवण्यात यावा ही मागणी देखील मान्य करण्यात आली असून त्यासाठी समिती स्थापन करून ही समिती ३ महिन्यात याबाबतचा अहवाल देणार आहे..मांजरी येथे विद्यार्थ्यांचे उपोषण सुरू होते. उईके यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन स्थगित करण्याची तयारी दर्शविली. मात्र, तीन महिन्यांमध्ये मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत, तर मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानाबाहेर आंदोलन करण्याचा इशारा या आंदोलकांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.