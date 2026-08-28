Tribal Student Fasting : सकारात्मक निर्णय न झाल्यास सर्वजण उपोषण करणार; आदिवासी विद्यार्थ्यांचा इशारा

मांजरी - आपल्या विविध मागण्यांसाठी आमरण उपोषण व आंदोलन करणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना आज रात्री नऊ वाजेपर्यंत सरकारच्या सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे. मात्र, तसा निर्णय न झाल्यास सर्वच्या सर्व विद्यार्थी आमरण उपोषण सुरू करणार असल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे..दोन्ही बाबी लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांनी तयारी सुरू केली असून सर्व विद्यार्थ्यांची जमवा-जमव सुरू झाली आहे. दरम्यान, आज सायंकाळी पोलीस उपायुक्त जीवन बेनीवाल, विशेष शाखा उपायुक्त प्रशांत अमृतकर यांनी उपोषण स्थळी भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या नंदिनी जाधव यांनीही विद्यार्थ्यांची भेट घेऊन धीर दिला..आंदोलनाला रक्षाबंधन सणाची भावनिक किनार -दरम्यान, रुग्णालयात उपचार घेत असलेले उपोषणकर्ते विद्यार्थी पुन्हा आंदोलन स्थळी दाखल झाले असून ते सहाही जण उपोषणावर कायम आहेत. यातील अनेक विद्यार्थी रक्षाबंधन सणासाठी आपापल्या गावी जात असतात. मात्र, आंदोलन सुरू असल्याने यावर्षी सर्वजण याच ठिकाणी थांबले आहेत. विद्यार्थिनींनी याच ठिकाणी सहकारी विद्यार्थ्यांना राख्या बांधून सण साजरा केला. सरकारच्या दुर्लक्षामुळे आम्हाला हा सण उत्साहात साजरा करता न आल्याच्या भावना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केल्या..हे सर्व विद्यार्थी सध्या नऊ वाजेपर्यंत सरकारकडून येणाऱ्या निर्णयाची उत्सुकतेने वाट पाहत बसले आहेत. आपल्या घरी सण साजरा करताना येण्याची दु:खद भावना दाबण्यासाठी विद्यार्थी कॅरम, चेस, खेळत बसले होते. नंतर निर्णयाची वाट पाहत देशभक्तीपर गीतांच्या माध्यमातून मनोरंजनही करीत होते. मध्ये मध्ये आपल्या मागण्यांबाबत घोषणाही देत होते..'आज रात्री नऊ वाजेपर्यंत सरकारकडून सकारात्मक निर्णय झाल्यास आम्ही आनंद आणि जल्लोष साजरा करू. मात्र, निर्णय न झाल्यास सध्या उपोषण करीत असलेल्या विद्यार्थ्यांसह आम्ही सर्वजण उपोषण सुरू करणार आहोत,' असा इशारा आंदोलक विद्यार्थ्यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.