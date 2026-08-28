पुणे

Tribal Student Fasting : सकारात्मक निर्णय न झाल्यास सर्वजण उपोषण करणार; आदिवासी विद्यार्थ्यांचा इशारा

आपल्या विविध मागण्यांसाठी आमरण उपोषण व आंदोलन करणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना सरकारचा सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे.
Tribal Student Fasting for various demand

Tribal Student Fasting for various demand

sakal

कृष्णकांत कोबल
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मांजरी - आपल्या विविध मागण्यांसाठी आमरण उपोषण व आंदोलन करणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना आज रात्री नऊ वाजेपर्यंत सरकारच्या सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे. मात्र, तसा निर्णय न झाल्यास सर्वच्या सर्व विद्यार्थी आमरण उपोषण सुरू करणार असल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे.

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