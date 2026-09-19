तृणमूलच्या उमेदवाराची धरसोड भूमिका

‘तृणमूल’ उमेदवाराची
माघार; निर्णय फिरवला
ममता बॅनर्जींच्या हस्तक्षेपानंतर निवडणूक लढवणार
कोलकत्ता, ता. १९ (पीटीआय) : पश्चिम बंगालमधील रेझीनगर विधानसभा पोटनिवडणुकीत ममता तृणमूल काँग्रेसचे उमेदवार रबीउल आलम चौधरी यांनी शनिवारी सकाळी निवडणुकीतून माघार घेण्याची घोषणा केली. मात्र, काही तासांतच त्यांनी आपला निर्णय बदलत निवडणूक लढवणार असल्याचे जाहीर केले. पक्षप्रमुख ममता बॅनर्जी यांच्या इच्छेनुसार आपण ६ ऑक्टोबरला होणारी पोटनिवडणूक लढवणार असल्याचे चौधरी यांनी सांगितले.
पूर्वीच्या ‘तृणमूल’चे माजी आमदार चौधरी यांनी सकाळी मुर्शिदाबाद येथील निवासस्थानी पत्रकारांशी बोलताना, पक्षाच्या तळागाळातील कार्यकर्त्यांना होत असलेल्या त्रासामुळे त्यांचे मनोबल वाढवणे कठीण झाले आहे, असे सांगितले. तसेच, अल्पावधीत मतदारांना पक्षाच्या नव्या ‘फुटबॉलपटू’ चिन्हाची ओळख करून देणेही अवघड असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आपण गुरुवारी रात्री ममता बॅनर्जी यांना निवडणूक न लढवण्याच्या निर्णयाची माहिती दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मात्र, काही तासांनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत चौधरी यांनी आपला निर्णय मागे घेतला. ममता बॅनर्जी यांच्या हस्तक्षेपानंतर पोलिसांनी त्यांना आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना प्रचारादरम्यान सुरक्षेचे आश्वासन दिल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘‘पक्ष प्रमुखांनी मला निवडणुकीतून माघार घेऊ नये, असे निर्देश दिले आहेत. बेलडांगा पोलिस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांनीही मला आणि आमच्या कार्यकर्त्यांना सुरक्षेचे आश्वासन दिले आहे,’’ असे चौधरी यांनी सांगितले.
दरम्यान, ममतांच्या ‘तृणमूल’च्या नंदीग्राममधील उमेदवार संचित डे यांनी शुक्रवारी उमेदवारी मागे घेतली होती. त्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेसचे उमेदवार मिलन प्रधान यांना पाठिंबा जाहीर केला. काँग्रेसला ‘सहकारी पक्ष’ संबोधत ६ ऑक्टोबरच्या पोटनिवडणुकीपूर्वी इंडिया आघाडी मजबूत करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले होते. मात्र, त्यानंतर मिलन प्रधान यांना २००७ मधील नंदीग्राममधील जमीन अधिग्रहणविरोधी आंदोलनाशी संबंधित गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये अटक करण्यात आली. या कारवाईवर ममता बॅनर्जी यांच्या गटाने भाजप सरकारवर टीका केली.
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