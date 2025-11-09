Trishul Exercise: लष्कराच्या ‘त्रिशूल’ संयुक्त सरावाला सुरुवात

पुणे : भारतीय लष्कराच्या दक्षिण मुख्यालयातर्फे ‘त्रिशूल’ या संयुक्त सराव मालिकेला सुरुवात झाली आहे. या सरावात लष्कराच्या तिन्ही दलांनी सहभाग घेतला आहे. ‘हर काम देश के नाम’ या घोषवाक्याखाली सुरू झालेला हा सराव देशाच्या संयुक्त लष्करी क्षमतेचा आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेचा उत्कृष्ट नमुना ठरत असल्याचे सांगण्यात आले..या सरावाचा उद्देश लष्कर, नौदल आणि वायुदलाची एकत्रित लढाईची तयारी तपासणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून संयुक्त लष्करी कारवाईची सुसंवादता वाढविणे हा आहे. ‘त्रिशूल’ हा सराव ‘जय’ (संयुक्तता, आत्मनिर्भरता आणि नवोन्मेष) या संकल्पनेवर आधारित आहे. या सरावाद्वारे तिन्ही दलांच्या समन्वयातून भौतिक तसेच आभासी अशा दोन्ही क्षेत्रांवर वर्चस्व गाजवण्यासाठीची सज्जता सिद्ध केली जात आहे..यात इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, सायबर सुरक्षा, ड्रोन आणि ड्रोनविरोधी कारवाया, गुप्तचर यंत्रणा, तसेच हवाई संरक्षण नियंत्रण या विविध क्षेत्रांतील सरावांचा समावेश आहे. थारमधील वाळवंटी प्रदेशात सुरू असलेल्या ‘मरुज्वाला’ आणि ‘अखंड प्रहार’ या सरावात दक्षिणी मुख्यालयाच्या तुकड्या सहभागी होऊन प्रशिक्षण घेत आहेत. यात प्रत्यक्ष युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण करून संयुक्त तोफखाना आणि अन्य शस्त्रांचा संयुक्त वापर, गतिशीलता आणि अचूक लक्ष्य साधण्याची क्षमता तपासली गेली. या सरावांचा समारोप ‘मेगा कॉम्बॅट’ या युद्धाभ्यासाने होणार आहे..कच्छ प्रदेशात आयोजित आणखी एका संयुक्त सरावात लष्कर, नौदल, वायुदल, तटरक्षक दल आणि सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ) यांनीही सहभाग घेतला होता. यात नागरी प्रशासनासोबत समन्वय साधून राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी लष्करी-नागरी एकत्रीकरणाचा दृष्टिकोन कसा असावा, याचा अभ्यास करण्यात आला. या संपूर्ण सरावाचा अंतिम टप्पा सौराष्ट्र किनाऱ्यावर होणार आहे..Premium|study Room : ऑक्टोबर २०२५ चालू घडामोडी, ब्ल्यू फ्लॅग समुद्रकिनारे ते ‘वंदे मातरम्’चा १५० वा वर्धापन दिन.‘त्रिशूल’ सराव हा भारतीय सैन्याच्या ‘दशकभरातील परिवर्तन’ या संकल्पनेचा भाग असून, संयुक्तता, आत्मनिर्भरता आणि नवोन्मेष यांचे प्रतिक असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले. लष्करातील संघटनात्मक पुनर्रचना, तंत्रज्ञानातील नवसंकल्पना, कार्यपद्धतीतील सुधारणा आणि मानवी कौशल्यविकास या पाच आधारस्तंभांवर या उपक्रमाची उभारणी करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.