पुणे

Subhashit

Published on

न हि ज्येष्ठस्य ज्येष्ठत्वं गुणैर्ज्येष्ठत्वमुच्यते ।
केतकीवरपत्रेषु लघुपत्रस्य गौरवम्‌‍ ॥

केवळ वयोवृद्ध असलेल्या व्यक्तीला ज्येष्ठत्व प्राप्त होत नाही, तर अंगी गुण असलेली व्यक्तीच ज्येष्ठ ठरते. जसे केवड्याची लहान पाने सुवासिक असल्याने, बाकीच्या मोठ्या पानांऐवजी, देवाला वाहिली जाऊन गौरविली जातात.

