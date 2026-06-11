Pargaon News : माणुसकीचा आदर्श! मरेपर्यंत मैत्री निभावणारे सर्वच असतात मात्र मित्राच्या मृत्यूनंतर देखील त्याचे कुटुंब सावरण्यासाठी धाऊन आले मित्र

पारगाव - मरेपर्यंत मैत्री निभावणारे सर्वच असतात ! मात्र मित्राच्या मृत्यू नंतर देखील त्याचे कुटुंब सावरण्यासाठी मित्र, ग्रामस्थ, सामाजिक संस्था, तरूण मंडळे धाऊन आले. आंबेगाव तालुक्यातील रानमळा येथील ३८ वर्षीय संतोष दीपक सिनलकर याच्या अकाली निधनानंतर अवघ्या सहा दिवसात त्याच्या कुटुंबासाठी सव्वा चार लाख रुपयांची मदत गोळा करून परिसरातील मित्र व ग्रामस्थांनी माणुसकीचा आदर्श घालून दिला आहे..रानमळा येथील संतोष सिनलकर हे शेती करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवत होते. वडिलांचे निधन झालेले, भाऊ नाही बहिणींची लग्न झालेली. कुटुंबात आई, पत्नी, दोन लहान मुले असा आनंदात संसार सुरु असताना मंगळवार (दि. २) रोजी संतोष सिनलकर यांचे ह्र्दविकाराच्या झटक्याने अकाली निधन झाले..घरातील कुटुंब प्रमुखाचेच अकाली निधन झाल्याने सिनलकर कुटुंबावर दुखाचा डोंगर कोसळला घरातील कर्ता पुरुषच गेल्याने सिनलकर कुटुंबाला मानसिक आधाराबरोबर आर्थिक मदतीची नितांत आवश्यकता असल्याने मित्र गेला तरी अडचणीत आलेल्या त्याच्या कुटुंबाला मदत केली पाहिजे या भावनेतून सरपंच राजु सिनलकर, दीपक वाळुंज, कमलेश सिनलकर, प्रकाश गायकवाड, शंकर सिनलकर, जगन्नाथ लंके, संतोष सिनलकर व परिसरातील ग्रामस्थ, मित्र मंडळी यांनी एकत्र येत संतोष सिनलकर याच्या पश्चात त्याच्या कुटुंबाला सावरण्यासाठी मदत गोळा करण्याचा निर्णय घेतला तशा प्रकारे सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून नागरिकांना मदतीचे आवाहन करण्यात आले..आर्थिक स्वरूपात मदत देऊन माणुसकी जागविण्याचा प्रयत्न केला आहे. बघता बघता अवघ्या सहा दिवसात दशक्रिया विधीपर्यंत २०० रुपयांपासून ते ५० हजार रुपयांपर्यंत मदत जमा होऊ लागली एकूण सुमारे सव्वाचार लाख रुपयांची मदत गोळा झाली.यामध्ये प्रामुख्याने शिवसेना नेते रमेश येवले - ५० हजार रुपये, श्रीराम गुरुकुल (गिरवली) विकास महाराज हगवणे यांच्या वतीने शिक्षणासाठी प्रत्येक वर्षी २५ हजार रुपये याप्रमाणे संतोष सिनलकर यांच्या एका मुलाचा तीन वर्षाचा खर्च करणार, इयत्ता दहावी बॅच २००४-०५ - २१ हजार रुपये, हेमंत पडवळ - २१ हजार रुपये , लोणी- धामणी भाजपा परिवार – १५ हजार रुपये, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील, सरपंच राजु सिनलकर, फकीरा उर्फ डायमंड आदक, गोरक्ष सासवडे, सुखदेव आदक, वडगावपीरचे माजी सरपंच संजय पोखरकर, विजय कुटे, आकाश साबळे, राजेंद्र भोसले, ज्योती राऊत, विद्या खरपुडे, कविता आढाव, संध्या महाजन या सर्वांच्या वतीने प्रत्येकी पाच हजार रुपये तसेच २५० हुन अधिक लोकांच्या मदतीमुळे सुमारे सव्वाचार लाख रुपयांची मदत गोळा झाली आहे..दशक्रिया विधीच्या दिवशी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील , माजी उपाध्यक्ष अरुण गिरे तसेच रानमळा, लोणी, धामणी, खडकवाडी ,वाळुंजनगर, वडगावपीर, मांदळवाडी परिसरातील सरपंच, उपसरपंच, सर्व संस्थांचे पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत जमा झालेली रक्कम दिवंगत संतोष सिनलकर यांच्या मुलांच्या नावावर बँकेत मुदत ठेव ठेवण्यात येणार असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.