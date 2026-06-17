Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंची मोठी कारवाई! पुणे विद्यापीठाच्या मेसचा परवाना रद्द, गंभीर त्रुटी निदर्शनास आल्याची माहिती

पुणे, ता. १७ : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या परिसरातील मध्यवर्ती भोजनगृह (रेफेक्टरी) चालविणाऱ्या मे. श्री स्वामी समर्थ भोजनालय अँड केटरिंग सर्व्हिसेसचा अन्न परवाना अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) निलंबित केला आहे. अन्न सुरक्षेशी संबंधित गंभीर त्रुटी आढळून आल्याने ही कारवाई करण्यात आली. 'एफडीए' चे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या निर्देशाने ही कारवाई करण्यात आली. .या भोजनगृहाची अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी १६ जून रोजी तपासणी केली. तपासणीदरम्यान इतरही अनेक गंभीर अनियमितता निदर्शनास आल्या असून, या त्रुटींमुळे अन्न सुरक्षिततेस बाधा निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे..Pune Crime : 'त्या' जीम व्यावसायिकाला मारण्यासाठी २० लाख रुपयांची दिली होती सुपारी; आरोपींच्या पोलिस कोठडीत वाढ.काय आढळल्या त्रुटी ?- अन्न साठवणूक आणि तापमान नियंत्रण नसणे - कीटक प्रतिबंधक उपाययोजनांचा अभाव- अन्न हाताळणीतील अस्वच्छता- कच्चे आणि शिजवलेले अन्न यांचे विभाजन योग्य नसणे- पाण्याच्या गुणवत्तेबाबत अभिलेख नसणे- कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय तपासणीची नोंद उपलब्ध नसणे- कीटक नियंत्रणातील त्रुटी आणि अपुरी स्वच्छता.दरम्यान, संबंधित भोजनगृहाबाबत समाजमाध्यमांवरून तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेत करण्यात आलेल्या तपासणीत आढळलेल्या त्रुटींचे स्वरूप आणि गांभीर्य लक्षात घेता, सदर अन्न व्यवसाय सुरू राहणे जनआरोग्याच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकते, अशी माहिती 'एफडीए' चे सह आयुक्त (अन्न विभाग) दिगांबर भोगावडे यांनी दिली..अन्न व औषध प्रशासनाने नुकतंच पुण्यातील स्वारगेट बस स्थानकाशेजारी असलेल्या खाद्यपदार्थांच्या स्टॉलवर कारवाई केली होती. या सर्व दुकानांची, स्टॉल्सची तपासणी करुन ते बंद ठेवण्याचे आदेश दिले होते. जोपर्यंत खाद्यपदार्थांशी संबंधित सर्व नियम पाळले जात नाहीत, तोपर्यंत दुकानं बंद ठेवण्याचे आदेश आधिकाऱ्यांनी दिले होते..Operation Tiger: ..म्हणून ऑपरेशन टायगर अपयशी? भाजपच्या शब्दावर खासदारांची मदार, दोघांच्या सह्याच नाहीत.राज्यभरात सुरु असलेल्या धडक कारवाईच्या अनुषंगाने अन्न व औषध प्रशासनाकडे अनेक तक्रारी प्राप्त होत आहेत. प्रत्येक तक्रारीची दखल प्रशासनाकडून घेतली जात आहे. भेसळखोरांच्या तक्रारी तर आहेतच. पण औषधी दुकानांवर चुकीचं किंवा एक्सपायर झालेलं औषध दिलं तरी लोक थेट तुकाराम मुंढेंकडे तक्रारी करीत आहेत..विशेष बाब म्हणजे तंबाखू, तंबाखूजन्य पदार्थ, गुटखा अशा प्रतिबंधित पदार्थांची विक्री करणारे, उत्पादन करणारे, वाहतूक करणारे आता मकोकाच्या कक्षेत येणार आहेत. अशा लोकांवर थेट मकोकांतर्गत कारवाई करण्याचे आदेश तुकाराम मुंढे यांनी दिले आहेत. त्यामुळे अशा प्रतिबंधित पदार्थांचा व्यापार करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.