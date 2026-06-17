पुणे

Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंची मोठी कारवाई! पुणे विद्यापीठाच्या मेसचा परवाना रद्द, गंभीर त्रुटी निदर्शनास आल्याची माहिती

FDA cancels Savitribai Phule Pune University mess license: एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशानंतर ही कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे आता पुणे विद्यापीठातील मेस बंद झाली आहे.
fda action in pune

fda action in pune

esakal

संतोष कानडे
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पुणे, ता. १७ : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या परिसरातील मध्यवर्ती भोजनगृह (रेफेक्टरी) चालविणाऱ्या मे. श्री स्वामी समर्थ भोजनालय अँड केटरिंग सर्व्हिसेसचा अन्न परवाना अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) निलंबित केला आहे. अन्न सुरक्षेशी संबंधित गंभीर त्रुटी आढळून आल्याने ही कारवाई करण्यात आली. 'एफडीए' चे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या निर्देशाने ही कारवाई करण्यात आली.

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