पुणे

Tukaram Mundhe: सिया गोयलच्या कुटुंबियांना तुकाराम मुंढेंच्या पथकाचा दणका; पुण्यातलं दुकान केलं सील, आठ लाखांचा माल जप्त

FDA Commissioner Tukaram Mundhe's team seals spice shop linked to Siya Goyal's family in Pune: निकृष्ट दर्जाचे मसाले, लेबलिंग नसणे, व्यवसायाची परवानगी नसणे; असे गैरप्रकार तुकाराम मुंढे यांच्या पथकाला निदर्शनास आल्याची प्राथमिक माहिती आहे.
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esakal

संतोष कानडे
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FDA Action: केतन अग्रवाल खून प्रकरणातली आरोपी सिया गोयल हिच्या कुटुंबियांना अन्न व औषध प्रशानासनाच्या पथकाने चांगलाच दणका दिलाय. पुण्यात मार्केट यार्ड परिसरात असलेलं त्यांचं मसाल्याचं दुकान तुकाराम मुंढे यांच्या पथकाने सील केलं आहे. निकृष्ट दर्जाचा माल विक्री होत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आल्याची माहिती आहे.

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