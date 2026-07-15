Tukaram Mundhe: सिया गोयलच्या कुटुंबियांना तुकाराम मुंढेंच्या पथकाचा दणका; पुण्यातलं दुकान केलं सील, आठ लाखांचा माल जप्त

FDA Action: केतन अग्रवाल खून प्रकरणातली आरोपी सिया गोयल हिच्या कुटुंबियांना अन्न व औषध प्रशानासनाच्या पथकाने चांगलाच दणका दिलाय. पुण्यात मार्केट यार्ड परिसरात असलेलं त्यांचं मसाल्याचं दुकान तुकाराम मुंढे यांच्या पथकाने सील केलं आहे. निकृष्ट दर्जाचा माल विक्री होत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आल्याची माहिती आहे..सिया गोयलच्या वडिलांचं मार्केट यार्डात बी.जी. गोयल अँड कंपनी हे मसाल्याचं दुकान आहे. या दुकानामध्ये निकृष्ट दर्जाचा माल विक्री होत असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासनाला मिळाली होती. याशिवाय या व्यवसायाचा परवानादेखील काढलेला नव्हता, ही बाबदेखील प्रशासनाच्या निदर्शनास आलेली आहे..निकृष्ट दर्जाचे मसाले, लेबलिंग नसणे, व्यवसायाची योग्य ती परवानगी नसणे; असे गैरप्रकार तुकाराम मुंढे यांच्या पथकाला निदर्शनास आल्याची प्राथमिक माहिती आहे. एफडीएने गोयल यांच्या या दुकानावर मोठी कारवाई करत हे दुकान सील केलं आहे. विशेष म्हणजे चार हजार किलोंपेक्षा जास्तीचा माल या कारवाईमध्ये जप्त केल्याचं कळतंय..अन्न व औषध प्रशानासनाच्या राज्यभरात मोठ्या कारवाया सुरु आहेत. विशेषतः दूध आणि दुधापासून बनवलेले पदार्थ तपासले जात आहे. नागरिकांना दैनंदिन लागणारे अन्नपदार्थ आणि औषधांवर तुकाराम मुंढेंच्या विभागाची बारीक नजर आहेत. त्यामुळे दररोज अनेक कारवाया सुरु आहेत..Pune News : कालबाह्य चीज, चढ्या दराने पनीर, शाम्पू विकणे पडले महागात.विशेष बाब म्हणजे, तंबाखू, गुटखा, पानमसाला अशा प्रतिबंधित पदार्थांच्या व्यावसायाशी संबंधित लोकांवर आता थेट मकोका लागार आहे. त्यामुळे अन्नात भेसळ करणारे, प्रतिबंधित पदार्थांची विक्री करणारे अन्न व औषध प्रशासनाच्या रडावर आहेत. जनतेमधून मात्र या कारवायांचं स्वागत होताना दिसून येतंय..आठ लाख रुपयांचा माल जप्तबी. जी. गोयल अँड कंपनी येथे तपासणी करुन हळद पावडर, तीळ व सोयाबीन चंकचे नमुने अन्न व औषध विभागाच्या पथकाने जप्त केले आहेत. ८ लाख रुपयांचा ४ हजार किलोचा साठा लेबलमधील तुटी व भेसळीच्या संशयावरुन जप्तीची ही कारवाई करण्यात आली. आवश्यक तरतुदींचे पालन न केल्यामुळे तसेच सदर संस्थेने परवान्यामध्ये आवश्यक दुरुस्ती न केल्यामुळे पुढील आदेशापर्यत व्यवसाय बंद करण्याची नोटीस देण्यात आलेली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.