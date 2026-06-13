पुणे

Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंच्या पथकाची स्वारगेट बस स्टॉपवरील दुकानांवर धाड; ...तोपर्यंत दुकानं बंद ठेवण्याच्या सूचना

Tukaram Mundhe Action in Pune: अन्न पदार्थांमधील भेसळींवर कारवाई तर होतेच आहे, पण तंबाखू, तबाखूजन्य पदार्थ, गुटखा, पानमसाला अशा प्रतिबंधित पदार्थांवरही कारवाईचा धडका सुरु आहे.
Swargate Bus Stand Shops Raid

Swargate Bus Stand Shops Raid

esakal

संतोष कानडे
Updated on

FDA Action in Pune: अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्त पदाची सूत्रं हाती घेतल्यापासून आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी भेसळखोरांवरील कारवाईची मोहीम हाती घेतली आहे. आतापर्यंत मुंढेंच्या पथकांनी शेकडो कारवाया केल्या असून अनेकांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. शनिवारी पुण्यातील स्वारगेट परिसरात धडक कारवाई करण्यात आली.

Loading content, please wait...
FDA system
IAS
Tukaram Mundhe