Tukaram Mundhe Transfer : तुकाराम मुंढे यांची पुन्हा बदली; २१ वर्षांत तब्बल २५ बदल्या, आता नवी जबाबदारी

IAS Tukaram Mundhe new posting : राज्याच्या प्रशासकीय वर्तुळात शिस्तप्रिय, कठोर आणि पारदर्शक कारभारासाठी ओळखले जाणारे आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची पुन्हा एकदा बदली करण्यात आली आहे. अवघ्या दीड महिन्यांपूर्वी प्रधान सचिव (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन तसेच महसूल व वन विभाग) म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर आता त्यांची अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. गेल्या २१ वर्षांच्या प्रशासकीय कारकिर्दीत मुंढे यांची ही तब्बल २५ वी बदली ठरली आहे..प्रशासकीय सेवेत कठोर, परिणामकारक आणि नियमपालनाला सर्वोच्च प्राधान्य देणारे अधिकारी अशी तुकाराम मुंढे यांची ओळख आहे. त्यांनी ज्या-ज्या ठिकाणी जबाबदारी स्वीकारली, तेथे कारभारात शिस्त आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी ठोस निर्णय घेतले. गैरप्रकार, हलगर्जीपणा किंवा दबावाखाली काम करण्याच्या प्रवृत्तीला त्यांनी कधीही थारा दिला नाही. आपल्या ठाम भूमिका, निर्भीड निर्णयशैली आणि तडजोड न करण्याच्या स्वभावामुळे ते कायमच चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिले आहेत..नियमानुसार एखाद्या अधिकाऱ्याला एका पदावर किमान तीन वर्षांचा कार्यकाळ अपेक्षित असतो. मात्र मुंढे यांच्या बाबतीत पुन्हा एकदा अल्पावधीतच बदलीचा आदेश निघाल्याने प्रशासकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. शासनाने त्यांना तातडीने नव्या पदाचा कार्यभार स्वीकारण्याच्या सूचना दिल्या आहेत..IAS तुकाराम मुंढे यांची आतापर्यंतची कारकीर्दऑगस्ट 2005 – प्रशिक्षणार्थी उपजिल्हाधिकारी, सोलापूरसप्टेंबर 2007 – उपजिल्हाधिकारी, देगलूर उपविभागजानेवारी 2008 – मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नागपूरमार्च 2009 – आयुक्त, आदिवासी विभागजुलै 2009 – मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वाशिमजून 2010 – मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कल्याण.जून 2011 – जिल्हाधिकारी, जालनासप्टेंबर 2012 – विक्रीकर सहआयुक्त, मुंबईनोव्हेंबर 2014 – जिल्हाधिकारी, सोलापूरमे 2016 – आयुक्त, नवी मुंबई महापालिकामार्च 2017 – मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पीएमपीएल, पुणेफेब्रुवारी 2018 – आयुक्त, नाशिक महापालिकानोव्हेंबर 2018 – सहसचिव, नियोजन विभागडिसेंबर 2018 – प्रकल्प अधिकारी, एड्स नियंत्रण, मुंबईजानेवारी 2020 – आयुक्त, नागपूर महापालिकाऑगस्ट 2020 – सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई.Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढे रजेवर गेल्याने रुजू होता आले नाही, तेवढ्यात विनिता सिंघल यांची बदली रद्द; मुंढे नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत.जानेवारी 2021 – राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारतसप्टेंबर 2022 – आयुक्त आरोग्य सेवा व संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानएप्रिल 2023 – सचिव, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागजून 2023 – सचिव, मराठी भाषा विभागजुलै 2023 – सचिव, कृषी व पशुसंवर्धन विभागजून 2024 – विकास आयुक्त, असंघटित कामगार विभागऑगस्ट 2025 – सचिव, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय31 मार्च 2026 – प्रधान सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन तसेच महसूल व वन विभागमे 2026 – आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासनतुकाराम मुंढे यांच्या सातत्याने होणाऱ्या बदल्यांमुळे प्रशासनातील स्थैर्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.