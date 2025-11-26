पुणे

Land Registration : ...तर भरा सात टक्के मुद्रांक शुल्क, तुकडाबंदी व्यवहार; दस्तनोंदणी झाली नसल्यास मालकीहक्कात नोंद नाही

Tukda Bandi Act Abolition Rules : तुकडाबंदी कायदा रद्द झाल्यानंतर नियमबाह्य जमिनीचे व्यवहार अधिकृत करण्याच्या कार्यपद्धतीनुसार, दस्तनोंदणी झालेल्या व्यवहारांची सातबारावर नोंद विनाशुल्क होईल, मात्र दस्तनोंदणी न झालेल्या व्यवहारांसाठी रेडीरेकनर दराच्या 7% मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे.
Tukda Bandi Act Abolition Rules

Tukda Bandi Act Abolition Rules

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : तुकडाबंदी कायदा रद्द केल्यानंतर नियमबाह्य पद्धतीने झालेले व्यवहार अधिकृत करण्यासाठीची कार्यपद्धती राज्य सरकारने निश्‍चित करून दिली आहे. परंतु या कार्यपद्धतीनुसार अशा व्यवहारांची दस्तनोंदणी पूर्वी झाली असेल, तर त्यांची फेरफार आणि सातबारा उताऱ्यावर नोंदणी विनाशुल्क होणार आहे, मात्र दस्तनोंदणी झाली नसेल तर ती करून घेण्यासाठी नियमानुसार रेडीरेकनरमधील जमीन दराच्या सात टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
Farmer
Land Acquisition
Lands

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com