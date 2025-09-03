Ashish Kapoor: टीव्ही अभिनेता आशिष कपूरवर बलात्काराचे आरोप, पुण्यात अटक; घटनेचं व्हिडीओ रेकॉर्डिंग?

Pune Latest News: टीव्ही अभिनेता आशिष कपूर याला बलात्काराच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे. एका महिलेने आरोप केला आहे की, ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यात दिल्लीतील एका हाऊस पार्टीत बाथरुममध्ये त्याने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला, असे पोलिसांनी सांगितले..डीसीपी (उत्तर) राजा बनथिया यांनी पुण्यात बुधवारी कपूरला अटक झाल्याची पुष्टी केली. गुन्हा दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी आरोपीच्या हालचालींचा माग काढला - आधी गोव्याला आणि नंतर पुण्याला. दोन्ही ठिकाणी पथके पाठवण्यात आली आणि अखेर त्याला अटक करण्यात आली.पोलिसांनी सांगितले की, सुरुवातीला पीडित महिलेने असा आरोप केला होता की कपूर, त्याच्या मित्राने (ज्याने हाऊस पार्टी आयोजित केली होती) आणि इतर दोन अनोळखी पुरुषांनी तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. शिवाय एका महिलेने तिला मारहाण केल्याचाही दावा केला..नंतर पीडितेने केवळ कपूरनेच तिच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप केला. पोलीस कायदेशीर प्रक्रिया करत आहेत आणि सामूहिक बलात्काराचे कलम लवकरच बलात्काराच्या कलमात रूपांतरित केले जाईल, असे पोलिसांनी सांगितले. या घटनेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यात आल्याचा आरोपही महिलेने केला आहे, परंतु पोलिसांनी सांगितले की आतापर्यंतच्या तपासात कोणताही व्हिडिओ आढळलेला नाही..नेमकं प्रकरण काय?पोलिसांनुसार, कपूरची त्या महिलेशी इन्स्टाग्रामवर ओळख झाली होती. नंतर त्याने तिला एका मित्राच्या घरी पार्टीसाठी बोलावले, जिथे ही कथित घटना घडली. ११ ऑगस्ट रोजी कपूरसह त्याच्या मित्रावर, त्याच्या पत्नीवर आणि दोन अनोळखी पुरुषांवर एफआयआर दाखल करण्यात आला होता.१८ ऑगस्ट रोजी, महिलेने आणखी एक निवेदन दिले, ज्यात तिने केवळ कपूर आणि त्याच्या मित्राने तिच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप केला आणि त्या महिलेने तिला मारहाण केल्याचे सांगितले.२१ ऑगस्ट रोजी, कपूरच्या मित्राने आणि त्याच्या पत्नीने अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला, जो त्यांना मंजूर झाला. सुनावणीदरम्यान पीडित महिला उपस्थित होती, तरीही तिने तिच्या निवेदनातून कपूरच्या मित्राचे नाव वगळले..प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सीसीटीव्ही फुटेज आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या सांगण्यानुसार, पीडित महिला आणि कपूर पार्टीदरम्यान बाथरुममध्ये गेले होते. ते बराच वेळ बाहेर आले नाहीत, तेव्हा त्याचा मित्र आणि इतर पाहुण्यांनी दरवाजा ठोठावला.पोलिसांनी सांगितले की, नंतर त्यांच्यात वाद झाला, जो सोसायटीच्या गेटपर्यंत पोहोचला. पीडितेने आरोप केला की याच वेळी कपूरच्या मित्राच्या पत्नीने तिला मारहाण केली. पीसीआर कॉल पत्नीनेच केला होता, असेही पोलिसांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.