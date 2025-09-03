पुणे

Ashish Kapoor: टीव्ही अभिनेता आशिष कपूरवर बलात्काराचे आरोप, पुण्यात अटक; घटनेचं व्हिडीओ रेकॉर्डिंग?

actor was tracked to Pune and arrested: पोलिसांनुसार, कपूरची त्या महिलेशी इन्स्टाग्रामवर ओळख झाली होती. नंतर त्याने तिला एका मित्राच्या घरी पार्टीसाठी बोलावले, जिथे ही कथित घटना घडली.
संतोष कानडे
Updated on

Pune Latest News: टीव्ही अभिनेता आशिष कपूर याला बलात्काराच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे. एका महिलेने आरोप केला आहे की, ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यात दिल्लीतील एका हाऊस पार्टीत बाथरुममध्ये त्याने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला, असे पोलिसांनी सांगितले.

