टीव्हीएस मोटरमध्ये शण्मुगम यांची स्वतंत्र संचालकपदी नियुक्ती

बंगळूर, ता. १५ः टीव्हीएस मोटर कंपनीने रवींद्रन शण्मुगम यांची कंपनीच्या स्वतंत्र संचालकपदी नियुक्ती केली आहे. पाच वर्षांसाठी ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी असलेले रवींद्रन शण्मुगम हे अनुभवी तंत्रज्ञान उद्योजक आणि व्यावसायिक आहेत. ग्राहककेंद्रित व्यवसायांचा विस्तार, डिजिटल परिवर्तन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित प्लॅटफॉर्म विकसित करण्याचा त्यांना जागतिक स्तरावरील मोठा अनुभव आहे. सध्या ते ‘मॅब्ले’ या सिंगापूरस्थित एआय-आधारित इंटेरिअर डिझाइन व रिनोव्हेशन प्लॅटफॉर्मचे सह-संस्थापक आणि कार्यकारी अध्यक्ष आहेत. यापूर्वी त्यांनी ‘मॅकिन्झी अँड कंपनी’मध्ये व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून काम केले असून, विविध कंपन्यांना वाढ आणि व्यावसायिक धोरणांबाबत मार्गदर्शन केले आहे.
‘टीव्हीएस मोटर कंपनी’चे अध्यक्ष सुदर्शन वेणू म्हणाले, ‘‘रवींद्रन शण्मुगम यांचा अनुभव मोठा आहे. भविष्यातील वाढीच्या आमच्या उद्दिष्टांना अधिक बळ देताना त्यांचे विचार आणि अनुभव टीव्हीएस मोटरच्या संचालक मंडळासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरतील.’’

