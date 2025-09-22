Narayangaon News : जुळ्या भावंडांनी मिळवली स्विझर्लंड विद्यापीठाची मास्टर डिग्री; बालवाडी ते पदव्युत्तर पदवी शिक्षण केले बरोबरीने पूर्ण

नारायणगाव - वारूळवाडी (ता. जुन्नर) येथील वेदांत अनिकेत गाढवे व विवेक अनिकेत गाढवे (वय-24) या जुळ्या भावांनी अतिशय प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीचा सामना करत स्वित्झर्लंड येथील स्विस एज्युकेशन ग्रुप विद्यापीठाच्या क्यूलिनरी आर्ट्स अकॅडमी (Culinary Arts Academy) मधून मास्टर्स इन क्यूलिनरी बिजनेस मॅनेजमेंट ही पदव्युत्तर पदवी संपादन केली आहे..येथील संमती केटरर्सचे अनिकेत गाढवे व वर्षा या दाम्पत्यांच्या या जुळ्या मुलांनी परदेशात जाऊन घेतलेल्या उच्च शिक्षणाचे परिसरातून कौतुक होत आहे.वेदांत व विवेक यांचा जन्म 4 फेब्रुवारी 2001 रोजी नारायणगाव येथे झाला. त्यांचे प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण गुरुवर्य रा. प. सबनीस विद्या मंदिरात झाले. विशेष म्हणजे बालवाडी पासून ते स्वित्झर्लंड मधून मास्टर डिग्री पर्यंतचे शिक्षण त्यांनी बरोबरीनेच पुर्ण केले..मार्च 2018 मध्ये दोघेही विज्ञान शाखेतून बारावी उत्तीर्ण झाले. वडिलांचा व्यवसाय केटरर्सचा असल्याने त्यांनी हॉटेल मॅनेजमेंट मधून शिक्षण घेण्याचा निर्णय घेतला. सन 2022 मध्ये त्यांनी मनिपाल विद्यापीठाच्या उड्पी कर्नाटक येथून हॉटेल मॅनेजमेंटची पदवी संपादन केली.त्या नंतर विवेक याने वॉशिंग्टन येथील मेरिट हॉटेलमध्ये तर वेदांतने दुबई येथील हॉटेल एच दुबईमध्ये सुमारे एक वर्ष इंटरशिप केली. पदव्युत्तर पदवीसाठी सन 2024 मध्ये दोघांनाही स्वित्झर्लंड येथील स्विस एज्युकेशन ग्रुप विद्यापीठाच्या क्यूलिनरी आर्ट्स अकॅडमी मध्ये प्रवेश मिळाला. 18 सप्टेंबर 2025 रोजी त्यांनी मास्टर्स इन क्यूलिनरी बिजनेस मॅनेजमेंट ही पदव्युत्तर पदवी संपादन केली.स्विस एज्युकेशन ग्रुप विद्यापीठात झालेल्या पदवीदान समारंभात त्यांना ही पदव्युत्तर पदवी प्रदान करण्यात आली. विवेक याचे बेहरीन येथे कॅम्पस सिलेक्शन झाले आहे..वेदांत व विवेक गाढवे - वडिलांचा केटरिंगचा व्यवसाय असल्याने लहानपणापासून या व्यवसायाची आवड असल्याने हॉटेल मॅनेजमेंट मध्ये उच्च शिक्षण घेण्याचा निर्णय घेतला. बारावी नंतर हॉटेल मॅनेजमेंट व नंतर परदेशात जाऊन मास्टर्स डिग्री हा प्रवास अतिशय खडतर होता.आई, वडील यांचे कष्ट व आजी, आजोबा यांचे प्रोत्साहन यामुळे शिक्षणाची प्रेरणा मिळाली. परदेशात नोकरी करून शिक्षणासाठी घेतलेले कर्ज फेडण्याचा प्राधान्याने प्रयत्न करणार आहोत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.