Narayangaon News : जुळ्या भावंडांनी मिळवली स्विझर्लंड विद्यापीठाची मास्टर डिग्री; बालवाडी ते पदव्युत्तर पदवी शिक्षण केले बरोबरीने पूर्ण

वेदांत व विवेक गाढवे या जुळ्या भावांनी स्वित्झर्लंडमधून मास्टर्स इन क्यूलिनरी बिजनेस मॅनेजमेंट ही पदव्युत्तर पदवी संपादन केली आहे.
रवींद्र पाटे
नारायणगाव - वारूळवाडी (ता. जुन्नर) येथील वेदांत अनिकेत गाढवे व विवेक अनिकेत गाढवे (वय-24) या जुळ्या भावांनी अतिशय प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीचा सामना करत स्वित्झर्लंड येथील स्विस एज्युकेशन ग्रुप विद्यापीठाच्या क्यूलिनरी आर्ट्स अकॅडमी (Culinary Arts Academy) मधून मास्टर्स इन क्यूलिनरी बिजनेस मॅनेजमेंट ही पदव्युत्तर पदवी संपादन केली आहे.

