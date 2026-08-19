Pune Accident: विजेचा धक्का बसून दोन सख्ख्या चुलत भावांचा मृत्यू; सुदैवाने आई बचावली, भावाला वाचवण्यासाठी धावला अन्..

-संतोष काळेराहू (पुणे) : घराजवळ असणाऱ्या गोठ्याजवळ विजेचा धक्का बसून दोन सख्ख्या चुलत भावांचा मृत्यू झाला. ही घटना बुधवार (ता.१९) सकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास राहू नजीक सोनवणे मळा (ता. दौंड) येथे घडली..Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.या घटनेत रोहित अनिल भोईटे (वय २२), ओम नितीन भोईटे (वय १९) या दोन सख्या चुलत भावांचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. सुरुवातीला ओम याला विजेचा धक्का बसला त्याला वाचवण्यासाठी रोहित पुढे गेला असता त्यालाही विजेचा धक्का बसला..दरम्यान त्यांना वाचवण्यासाठी ओम ची आई गेली असता त्यांनाही सौम्य धक्का बसला. मात्र सुदैवाने त्या बाजूला फेकल्या गेल्याने त्या थोडक्यात बचावल्या. दरम्यान ओम आणि रोहितला तातडीने राहू येथील दवाखान्यात नेले पुढे यवत येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले असता उपचारा दरम्यान डॉक्टरांनी त्यांचा मृत्यू घोषित केला..दरम्यान सदर घटनेची माहिती समजताच महावितरण चे कार्यकारी अभियंता अशोक जाधव तसेच यवतचे पोलीस निरीक्षक संतोष तासगावकर यांनी घटनास्थळी भेटी दिली असून या घटनेचा अधिक तपास सुरू आहे. .MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.यवत पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल करण्याचे काम सुरू आहे. भोईटे कुटुंब मोल मजुरी करून स्वतःच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहे . त्यामुळे घडलेल्या घटनेमुळे राहू परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.