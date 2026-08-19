पुणे

Pune Accident: विजेचा धक्का बसून दोन सख्ख्या चुलत भावांचा मृत्यू; सुदैवाने आई बचावली, भावाला वाचवण्यासाठी धावला अन्..

Two Cousin Brothers Die In Daund Electric Shock Tragedy: गोठ्याजवळ विजेचा धक्का; भावाला वाचवताना दोघांचा जागीच मृत्यू, आई थोडक्यात बचावली
Two Cousin Brothers Killed By Electric Shock Near Daund One Tried To Save His Brother As Mother Narrowly Survived

Two Cousin Brothers Killed By Electric Shock Near Daund One Tried To Save His Brother As Mother Narrowly Survived

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-संतोष काळे

राहू (पुणे) : घराजवळ असणाऱ्या गोठ्याजवळ विजेचा धक्का बसून दोन सख्ख्या चुलत भावांचा मृत्यू झाला. ही घटना बुधवार (ता.१९) सकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास राहू नजीक सोनवणे मळा (ता. दौंड) येथे घडली.

Loading content, please wait...
pune
accident
Brothers
daund
district
Electric shock death
Marathi News Esakal
www.esakal.com