Baramati History: बारामतीच्या सरदार बाबूजी नाईक यांचे दोन ऐतिहासिक शिक्के प्रथमच उजेडात; पुण्यातील पुरालेखागारात सापडले

वडगाव निंबाळकर : मराठेशाहीतील बारामतीचे थोर मुत्सद्दी सरदार बाबूजी नाईक जोशी बारामतीकर यांचे दोन ऐतिहासिक शिक्के प्रथमच उजेडात आले आहेत. पुण्यातील पुरालेखागारात दख्खन इतिहास संशोधन संस्थेचे अभ्यासक निखिल भापकर यांना हे शिक्के मिळाले. मु. सा. काकडे महाविद्यालयातील इतिहास अभ्यासक प्रा. दत्तात्रय जगताप यांनी या शिक्क्यांचे विश्लेषण केले आहे..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.या शिक्क्यांमधून बाबूजी नाईक यांची छत्रपती शाहू महाराजांप्रति असलेली राजनिष्ठा आणि श्री सिद्धेश्वरावरील भक्तिभाव अधोरेखित होतो. बाबूजी नाईक यांच्या नावाचा एक शिक्का बदामी आकाराचा असून, त्याची सुरुवात श्रीकाराने होते. त्यावर सहा ओळींमध्ये ‘श्री सिद्धेश्वर राजा शाहू चरणी तत्पर बाबूराव सदाशिव निरंतर’ असा मजकूर आहे. शिक्क्यामधील ‘श्री’च्या डावीकडे सूर्य तर उजवीकडे चंद्राची प्रतिमा आहे. .या प्रतीकांमधून त्यांच्या कार्याच्या संदेश व्यक्त होतो. छत्रपती शाहू महाराज आणि छत्रपती रामराजे यांनी दिलेल्या सरंजाम, मोकासे व इनामाच्या सनदांमध्येही बाबूजींचा उल्लेख ‘बाबूराव सदाशिव’ असा आढळतो. १७६० मधील एका पत्रावर हा शिक्का वापरलेला असून, त्याच पत्रावर पत्र समाप्तीसाठी वापरला जाणारा ‘लेखन सीमा’ हा शिक्काही आहे. याबाबत प्रा. जगताप व भापकर म्हणाले, ‘‘बाबूजी नाईक यांना वडील सदाशिव नाईक जोशी यांच्याकडून सावकारी व्यवसायाचा वारसा मिळाला. त्यांनी थोरले बाजीराव पेशवे यांच्या लष्करी मोहिमांसाठी कर्जपुरवठा केला होता. पुढे मराठ्यांचे निजामाकडील वकील, सरंजामी मुत्सद्दी आणि राजकारणी म्हणून त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. पेशवेपद मिळविण्याचा प्रयत्न, नानासाहेब पेशव्यांशी आलेले मतभेद, कर्नाटक मोहिमेतील सहभाग आणि बारभाई कारस्थानातील भूमिका यांमुळे त्यांचा राजकीय प्रवास चढ-उतारांचा राहिला.’’.छत्रपती शाहू महाराजांकडून बारामती महालाची जहागीर मिळाल्यानंतर नाईक यांनी कऱ्हा नदीच्या पूर्वेस १७४३ मध्ये भव्य वाडा बांधला. नवी वस्ती व पेठा वसविल्या, श्री सिद्धेश्वर मंदिर बांधले आणि प्रसिद्ध कवी मोरोपंत पराडकर यांना आश्रय दिला. त्यांच्याकडे वार्षिक तीन लाख उत्पन्नाचा सरंजाम आणि पाच हजार स्वारांची फौज होती..El Nino: ‘एल निनो’ची स्थिती तीव्र होणार; प्रशांत महासागराचे तापमान ३.८ अंशांनी वाढण्याची शक्यता.शिक्के प्रदर्शित करण्याची मागणीदिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकारातून बारामतीतील सरदार बाबूजी नाईक यांच्या वाड्याचा जीर्णोद्धार व नूतनीकरण करण्यात आले आहे. या वाड्यातील नियोजित संग्रहालयात ऐतिहासिक शिक्क्यांच्या प्रतिमा प्रदर्शित कराव्यात आणि मूळ ऐतिहासिक साधनांवर आधारित नाईक यांचा इतिहास पर्यटकांसाठी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात येणार आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि बारामती नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष सचिन सातव यांना विनंती करणार असल्याची माहिती दख्खन इतिहास संशोधन संस्थेचे अध्यक्ष मुकुंद पायगुडे, श्रीनिवास शिंदे, निखिल भापकर आणि प्रा. दत्तात्रय जगताप यांनी दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.