पुणे

Baramati History: बारामतीच्या सरदार बाबूजी नाईक यांचे दोन ऐतिहासिक शिक्के प्रथमच उजेडात; पुण्यातील पुरालेखागारात सापडले

Pune Archives Reveal Two Historic Seals of Baramati Babuji Naik: बारामतीच्या इतिहासातील महत्त्वाचा ठेवा समोर; सरदार बाबूजी नाईक यांच्या शिक्क्यांतून राजनिष्ठेचा उलगडा
Maratha History Two Rare Seals of Baramati Statesman Babuji Naik Discovered at Pune Archives for the First Time

Maratha History Two Rare Seals of Baramati Statesman Babuji Naik Discovered at Pune Archives for the First Time

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सकाळ वृत्तसेवा
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वडगाव निंबाळकर : मराठेशाहीतील बारामतीचे थोर मुत्सद्दी सरदार बाबूजी नाईक जोशी बारामतीकर यांचे दोन ऐतिहासिक शिक्के प्रथमच उजेडात आले आहेत. पुण्यातील पुरालेखागारात दख्खन इतिहास संशोधन संस्थेचे अभ्यासक निखिल भापकर यांना हे शिक्के मिळाले. मु. सा. काकडे महाविद्यालयातील इतिहास अभ्यासक प्रा. दत्तात्रय जगताप यांनी या शिक्क्यांचे विश्‍लेषण केले आहे.

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