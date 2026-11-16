पुणे

Pune Accident : विश्रांतवाडी, कोंढव्यात भरधाव वाहनांच्या धडकेत दोघांचा मृत्यू

भरधाव वाहनांच्या धडकेत दोघांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना विश्रांतवाडी आणि कोंढवा परिसरात घडल्या.
Accident

Accident

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - भरधाव वाहनांच्या धडकेत दोघांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना विश्रांतवाडी आणि कोंढवा परिसरात घडल्या आहेत. याप्रकरणी संबंधित पोलिस ठाण्यांत वाहनचालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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