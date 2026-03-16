Pune Crime: पुण्यात अपघाताच्या बहाण्याने वाहनचालकांना लुटणारे मेरठचे दोघेजण गजाआड; गाडी पायावरून गेल्याचा बनाव अन्..

पुणे : सिग्नलवर किंवा गर्दीच्या ठिकाणी मोटारीला धडक लागली किंवा गाडी पायावरून गेली, असा बहाणा करत वाहनचालकांकडील मोबाईल आणि इतर वस्तू हिसकावणाऱ्या मेरठ (उत्तर प्रदेश) येथील दोघांना फरासखाना पोलिसांनी अटक केली. आरोपींनी शहरातील विविध भागांत अशा प्रकारचे गुन्हे केल्याचे तपासात समोर आले आहे..रवी ओमप्रकाश कोहली आणि अफजल कयूम अब्बासी (दोघे रा. मेरठ, उत्तर प्रदेश) अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फरासखाना पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान युनिट-एकच्या पोलिसांनी सीसीटीव्ही चित्रीकरण तपासले. त्यामध्ये दोघेजण चोरी करताना दिसून आले. ते दोघेजण समर्थ पोलिस ठाण्याच्या परिसरातील एका लॉजमध्ये येणार असल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर पोलिसांनी सापळा रचून त्यांना ताब्यात घेतले. .चौकशीत आरोपींनी १३ मार्च रोजी सायंकाळी मंगळवार पेठेतील जुना बाजार परिसरात ट्रॅफिक सिग्नलवर थांबलेल्या मोटारचालकाच्या हातातील मोबाईल जबरदस्तीने हिसकावून नेला. तसेच, ११ फेब्रुवारी रोजी कोथरूडमधील कर्वे रस्त्यावर सारस्वत बँकेसमोर उभ्या असलेल्या मोटारीमधून मोबाईल चोरी केल्याचेही कबूल केले. या प्रकरणी अलंकार पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. तसेच, १९ ऑगस्ट रोजी विमाननगर चौकात मोटार चालकाला 'गाडी पायावरून गेली' असा बहाणा करत त्याच्याकडील दोन मोबाईल चोरी केल्याचेही त्यांनी सांगितले..आरोपींनी फरासखाना, अलंकार, विमानतळ आणि शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत गुन्हे केल्याची कबुली दिली. पुढील कारवाईसाठी त्यांना फरासखाना पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. त्यांच्या इतर साथीदारांचा शोध सुरू आहे.