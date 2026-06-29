Pune Accident : लुटमार, मदतीचा हात अन् काळाचा घाला! शिरूर बायपासवर महिलेचा दुर्दैवी अंत, एका रात्रीत दोन संकटांचा सामना, काय घडलं..

शिरूर: दिवसभर कष्ट करून थकून - भागून मालट्रक मधून घरी निघालेल्या महिलेला ट्रकचालकासह दोघांनी लुटून वाहनातून ओढून ढकलून दिले. मदतीची याचना करीत थांबलेल्या या महिलेला आधार मिळाला एका ज्येष्ठाचा. अन् मदतीच्या भावनेने ते या महिलेला दूचाकीवरून तीच्या घरी सोडवायला निघाले. मात्र, दुर्दैवाचे भोग आडवे आले आणि या दूचाकीला भरधाव वेगातील टेम्पोने धडक दिली. यात टेम्पोचे चाक डोक्यावरून गेल्याने या अभागी महिलेचा जागीच मृत्यु झाला, तर ज्येष्ठ नागरीकही जखमी झाले. शनिवारी (ता. २७) रात्री उशिरा शिरूरच्या बायपासवर हा दुर्दैवाचा फेरा घडला. .Heritage Tourism: जुन्या वाड्यांना मिळणार पर्यटनाचा नवा चेहरा! सरकार देणार ४० कोटींपर्यंत अनुदान आणि करसवलतींचा लाभ, काय आहे योजना ?.संगिता परमेश्वर शिंदे (वय ४९, रा. ढवळगाव, ता. श्रीगोंदे, जि. अहिल्यानगर) असे लुटमार झालेल्या व अपघातात मृत्यु झालेल्या दुर्दैवी महिलेचे नाव आहे. या अपघातप्रकरणी शिरूर पोलिस ठाण्यात टेम्पोचालक शंकर गुणाजी भोकरे (रा. जवळी, ता. पुसद, जि. यवतमाळ) याच्याविरूद्ध रविवारी (ता. २८) गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, अपघातग्रस्त टेम्पो (क्र. एमएच २० सीटी ९०९१) पोलिसांनी ताब्यात घेतला आहे. पोलिसांकडून व स्थानिकांकडून मिळालेल्या माहितीनूसार, मृत संगिता शिंदे या कागद, काच व भंगार गोळा करण्याचे काम करतात. कष्ट करून कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या शिंदे या ढवळगाव या आपल्या गावापासून वीस ते पंचवीस किलोमीटर अंतरावरील कारेगाव, रांजणगाव एमआयडीसी परीसरात फिरून कागद, काच व भंगार गोळा करीत असत. .शनिवारी दिवसभर भंगार साहित्य गोळा केल्यानंतर ते दोन मोठ्या गाठोड्यात बांधून संध्याकाळी त्या कारेगाव येथून एका ट्रकमधून घरी निघाल्या होत्या. या ट्रकमध्ये इतरही महिला होत्या. पण त्या फलके मळा व सरदवाडी येथे उतरल्यानंतर ट्रकचालक व त्याच्या सोबतच्या एका व्यक्तीने त्यांच्या गळ्याला व पोटाला चाकू लावून त्यांच्या गळ्यातील गंठण व कर्णफुले काढून घेतली. शिरूर शहराबाहेरून जाणाऱ्या (बायपास) पुणे - नगर रस्त्यावर आल्यानंतर लघूशंकेच्या बहाण्याने त्यांनी ट्रक रस्त्याच्या बाजूला घेतला व शिंदे यांना ट्रकमधून ओढून रस्त्याकडेला ढकलून देत ते निघून गेले..घाबरलेल्या शिंदे यांनी शिरूर मधील मगर हॉस्पिटलच्या दिशेने धावत जावून मदतीसाठी आरडाओरडा केला. त्यावेळी तेथे मोठी गर्दी जमली. त्याच गर्दीत असलेल्या सोमनाथ अंबर खेडकर (वय ६५, रा. म्हसे, ता. श्रीगोंदे, जि. अहिल्यानगर) यांनी शिंदे यांना ओळखले व धीर दिला. शिवाय स्वतःच्या दूचाकीवरून घरी सोडण्याची तयारी दर्शविली. शिंदे यांनी यावेळी आपल्या मुलाशी संपर्क साधून लूटमार झाल्याचे व खेडकर यांच्यासमवेत घरी येत असल्याचे सांगितले. खेडकर हे शिंदे यांना आपल्या दूचाकीवर (क्र. एमएच १६ डीव्ही ३५७६) बसवून पुणे - नगर रस्त्याने ढवळगाव च्या दिशेने निघाले असतानाच शिरूरच्या बायपासवर पुण्याहून नगर च्या दिशेने जाणाऱ्या टेम्पोची त्यांच्या दूचाकीला जोराची धडक बसली. यात खेडकर हे रस्त्याच्या खालच्या बाजूला फेकले गेल्याने बचावले. तर शिंदे या रस्त्यावरच पडल्या व टेम्पोचे चाक त्यांच्या डोक्यावरून गेले. यात त्यांचा जागीच मृत्यु झाला. खेडकर हे या अपघातात किरकोळ जखमी झाले असून, त्यांच्यावर येथील खासगी रूग्णालयात उपचार चालू आहेत..Makhan Malai: ना रबडी, ना आईस्क्रीम... तोंडात विरघळणारी सीतापूरची 'मक्खन मलाई' आहे खास का? केसर, खवा अन् सुक्या मेव्याचा अद्भूत मिलाफ. मृत संगिता शिंदे यांचे बंधू दादा धोंडीबा सावंत (रा. ढवळगाव, ता. श्रीगोंदे, जि. अहिल्यानगर) यांनी पोलिसांकडे धाव घेत फिर्याद दिली. दूचाकीला धडक दिल्यानंतर टेम्पोचालक भोकरे न थांबता पळून गेला होता. परंतू पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवित त्याला पकडले. मात्र, कारेगावहून शिरूरच्या दिशेने येताना लूटमार झालेल्या ट्रकचा अद्याप शोध लागलेला नाही. पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील, उपनिरीक्षक शुभम चव्हाण यांनी तातडीने घटनास्थळी भेट देत पाहणी केली. नाकेबंदी करून वाहनाचा शोध घेण्यात आला. पोलिस हवालदार शिवाजी खेडकर पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.