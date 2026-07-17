Katraj Crime : वेश्याव्यवसायातून दोन परराज्यातील तरुणींची सुटका; दलाल अटकेत

कात्रज - भारती विद्यापीठ पोलिसांनी कात्रज परिसरातील एका लॉजवर छापा टाकून वेश्याव्यवसायासाठी डांबून ठेवण्यात आलेल्या दोन परराज्यातील तरुणींची सुखरूप सुटका केली. या प्रकरणात एका दलालाला अटक करण्यात आली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कात्रज परिसरातील किनारा लॉजमध्ये काही व्यक्ती ग्राहकांना मोबाईलवरील व्हॉट्स अॅपद्वारे महिलांचे छायाचित्रे पाठवून त्यांची निवड करण्यास सांगत वेश्याव्यवसाय चालवत असल्याची गोपनीय माहिती पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीची खातरजमा करण्यासाठी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मानसिंग पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी बनावट ग्राहकाच्या माध्यमातून सापळा रचला..दलालांनी सांगितल्यानुसार बनावट ग्राहकाला किनारा लॉजमध्ये पाठविण्यात आले. पूर्वनियोजित इशारा मिळताच पोलिसांच्या पथकाने लॉजवर छापा टाकला. या कारवाईत दोन परराज्यातील पीडित तरुणींची सुखरूप सुटका करण्यात आली. त्यानंतर केलेल्या चौकशीत दोन ते तीन व्यक्ती वेश्याव्यवसाय चालवत असल्याचे निष्पन्न झाले. या प्रकरणात दलाल तुकाराम दत्ता मनाळे (वय-२२) याला अटक करण्यात आली असून, फरार आरोपीचा शोध सुरू आहे..ही कारवाई वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मानसिंग पाटील, पोलीस उपनिरीक्षक निलेश मोकाशी तसेच राहुल शेडगे, सचिन सरपाले, निलेश खेरमोड, मितेश चोरमोळे, अभिनय चौधरी, सागर बोरगे, सोहम शेंडकर, मंगेश गायकवाड, किरण साबळे, तुकाराम सुतार, संदीप आगळे, मंगेश पवार, सोनम कामठे आणि श्रद्धा यादव यांच्या पथकाने पार पाडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.