पुणे

Katraj Crime : वेश्याव्यवसायातून दोन परराज्यातील तरुणींची सुटका; दलाल अटकेत

कात्रज परिसरातील एका लॉजवर छापा टाकून पोलिसांनी वेश्याव्यवसायासाठी डांबून ठेवण्यात आलेल्या दोन परराज्यातील तरुणींची केली सुटका.
Katraj prostitution racket

Katraj prostitution racket

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कात्रज - भारती विद्यापीठ पोलिसांनी कात्रज परिसरातील एका लॉजवर छापा टाकून वेश्याव्यवसायासाठी डांबून ठेवण्यात आलेल्या दोन परराज्यातील तरुणींची सुखरूप सुटका केली. या प्रकरणात एका दलालाला अटक करण्यात आली आहे.

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