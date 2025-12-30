पुणे

Pune Accident: पिकअप व दुध टँकरच्या भीषण अपघातात दोन महिला ठार; ३१ जण जखमी, अहिल्यानगर कल्याण महामार्गावरील घटना !

Milk Tanker crash causes Multiple injuries: अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात: दोन महिला ठार, ३१ जण जखमी
Rescue teams and police at the accident spot on the Ahilyanagar–Kalyan highway after a major collision.

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-पराग जगताप

ओतूर: डुंबरवाडी (ता.जुन्नर) गावच्या हद्दीत अहिल्यानगर कल्याण महामार्गावर शेतमजूर घेऊन चाललेल्या पिकअप व दुधाच्या टँकरची धडक होऊन झालेल्या अपघातात दोन शेतमजूर जागीच ठार झाले असून ३१ जण जखमी झाले असल्याचा प्रथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

