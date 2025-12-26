Uday Joshi : पुण्यात भाजपचे माजी नगरसेवक उदय जोशी यांचे उपचारादरम्यान ससून रुग्णालयात निधन!

पुणे : येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत असलेले भाजपचे माजी नगरसेवक उदय जोशी (वय ६३) यांचे शुक्रवारी सकाळी ससून रुग्णालयात उपचारादरम्यान निधन झाले. न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज प्रलंबित असतानाच त्यांची प्राणज्योत मालवली. सिंहगड रस्ता परिसरातील गॅस वितरण एजन्सीत गुंतवणूक केल्यास चांगला परतावा मिळेल, असे आमिष दाखवून ठेवीदारांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. .याप्रकरणी सदाशिव पेठेतील निनाद नागरी सहकारी पतसंस्थेचे संस्थापक उदय जोशी, त्यांचा मुलगा मयुरेश यांच्याविरुद्ध विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात त्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी प्रयत्न केले; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला. ते वर्षभरापासून येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात होते. दरम्यान, आजारपणामुळे जोशी यांना जामीन मंजूर करण्यात यावा, असा अर्ज त्यांच्या वकिलांनी शिवाजीनगर न्यायालयात सादर केला होता. मात्र, या अर्जावर सुनावणी होण्यापूर्वीच त्यांचे निधन झाले..Pune Crime : ख्रिसमस पार्टीच्या आमिषात १३ वर्षीय मुलीशी विनयभंगाचा धक्कादायक प्रयत्न; ७२ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकास अटक!.येरवडा कारागृहाचे अधीक्षक सुनील ढमाळ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘‘जोशी हे काही दिवसांपासून आजारी होते. कारागृहातील वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या निगराणीखाली त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. डॉक्टरांनी त्यांना शस्त्रक्रिया करण्याचा सल्ला दिला होता. शुक्रवारी सकाळी त्यांना अचानक श्वास घेण्यास त्रास झाल्याने तातडीने ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचारादरम्यान त्यांचे निधन झाले.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.