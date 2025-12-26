पुणे

Uday Joshi : पुण्यात भाजपचे माजी नगरसेवक उदय जोशी यांचे उपचारादरम्यान ससून रुग्णालयात निधन!

Former Corporator BJP : भाजपचे माजी नगरसेवक उदय जोशी (वय ६३) यांचे येरवडा कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत उपचारादरम्यान ससून रुग्णालयात निधन झाले आहे. त्यांच्यावर ठेवीदार फसवणूक प्रकरणातील आरोप होते व जामिन याचिका प्रलंबित होती.
Former BJP Corporator Uday Joshi Passes Away

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत असलेले भाजपचे माजी नगरसेवक उदय जोशी (वय ६३) यांचे शुक्रवारी सकाळी ससून रुग्णालयात उपचारादरम्यान निधन झाले. न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज प्रलंबित असतानाच त्यांची प्राणज्योत मालवली. सिंहगड रस्ता परिसरातील गॅस वितरण एजन्सीत गुंतवणूक केल्यास चांगला परतावा मिळेल, असे आमिष दाखवून ठेवीदारांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता.

