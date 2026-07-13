Ramdas Athawale: उद्धव ठाकरेंना पक्ष टिकवता आला नाही: राज्यमंत्री रामदास आठवले, महाविकास आघाडीमुळे ही वेळ आली!

पुणे : ‘‘शिवसेनेचे मुख्य नेतृत्व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असल्यानेच विविध पक्षांतील नेते आणि कार्यकर्ते शिवसेनेत प्रवेश करत आहेत. उद्धव ठाकरे यांना स्वतःच्या पक्षातील नेते-कार्यकर्ते टिकवता आले नाहीत. त्यांनी महाविकास आघाडीची स्थापना केली नसती तर आज त्यांच्यावर ही वेळ आली नसती,’’ अशी टीका केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी रविवारी केली..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी ‘आरपीआय’चे शहराध्यक्ष संजय सोनवणे, उपमहापौर परशुराम वाडेकर, प्रदेश सचिव बाळासाहेब जानराव, महिपाल वाघमारे, हिमाली कांबळे, मोहन जगताप, ॲड. मंदार जोशी आदी उपस्थित होते..ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याबद्दल विचारलेल्या प्रश्नावर ते म्हणाले, ‘‘यापूर्वी त्यांनी ‘एनडीए’मध्ये प्रवेश केला असता तर ते देशाचे राष्ट्रपती होऊ शकले असते. तसेच पूर्वी काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याचा सल्ला त्यांनी मान्य केला असता, तर ते पंतप्रधानही होऊ शकले असते. .Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष एकत्र येण्याची शक्यता कमी आहे. तरीही शरद पवार यांनी ‘एनडीए’मध्ये सहभागी व्हावे, त्यातच समाज आणि देशाचे हित आहे.’’ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.