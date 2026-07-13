पुणे

Ramdas Athawale: उद्धव ठाकरेंना पक्ष टिकवता आला नाही: राज्यमंत्री रामदास आठवले, महाविकास आघाडीमुळे ही वेळ आली!

Maharashtra political developments involving Shiv Sena and NDA: महाविकास आघाडीमुळेच उद्धव ठाकरेंवर संकट ओढवले, शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेत इतर पक्षांतील नेत्यांचा वाढता प्रवेश
Ramdas Athawale

Ramdas Athawale

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे : ‘‘शिवसेनेचे मुख्य नेतृत्व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असल्यानेच विविध पक्षांतील नेते आणि कार्यकर्ते शिवसेनेत प्रवेश करत आहेत. उद्धव ठाकरे यांना स्वतःच्या पक्षातील नेते-कार्यकर्ते टिकवता आले नाहीत. त्यांनी महाविकास आघाडीची स्थापना केली नसती तर आज त्यांच्यावर ही वेळ आली नसती,’’ अशी टीका केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी रविवारी केली.

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