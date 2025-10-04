Uddhav Thackeray : शिवसेनाप्रमुख आणि श्रीकांत ठाकरे ही राम-लक्ष्मणाची जोडी, उद्धव ठाकरे; संगीतकार स्व. श्रीकांत ठाकरे म्युझिक स्टुडिओचे उद्घाटन

कात्रज : शिवसेनाप्रमुख आणि श्रीकांत ठाकरे ही राम-लक्ष्मणाची जोडी होती. जिथे कमी तिथे आम्ही प्रमाणे मार्मिकसाठी श्रीकांतकाका काम करत असत. श्रीकांत ठाकरे यांच्या आठवणींना उजाळा देत उद्धव ठाकरे म्हणाले, आज या स्टुडिओद्वारे त्यांच्या स्मृतींना योग्य अभिवादन झाले आहे. सरहद ग्लोबल स्कूल ॲंड ज्युनिअर कॉलेज मध्ये संगीतकार स्वर्गीय श्रीकांत ठाकरे म्युझिक स्टुडिओचे उद्घाटन शिवसेना पक्षप्रमुख व माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते पार पडले. .या कार्यक्रमाला युवासेनाप्रमुख आमदार आदित्य ठाकरे, खासदार संजय राऊत, शिवसेना सचिव आमदार मिलिंद नार्वेकर, शिवसेना प्रवक्ते व जनसंपर्कप्रमुख हर्षल प्रधान, राज्य समन्वयक वसंत मोरे यांच्यासह सरहद संस्थेचे अध्यक्ष संजय नहार उपस्थित होते. ठाकरे यांनी या प्रसंगी मनोगत व्यक्त करताना सांगितले की, मणिपूरच्या भगिनीने माझा सत्कार केल्यावर मी निशब्द झालो. संजय नहार करत असलेले काम हे आपले काम आहे. प्रबोधनकार ठाकरे यांनी कधीच निवडणूक लढवली नाही, त्यामुळे ते प्रबोधनकार होऊ शकले. शिवसेना केवळ सत्तेसाठी जन्माला आलेली नाही, सत्ता शिवसेनेसाठी आली आहे..पुणे : कात्रज डेअरीच्या अध्यक्षपदी केशर पवार.कार्यक्रमाच्या प्रस्ताविकेत संजय नहार यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आठवणींना उजाळा देत म्हटले की, बाळासाहेब ठाकरे आणि लता मंगेशकर ही महाराष्ट्राची दैवते आहेत. त्यांचा सन्मान म्हणजे महाराष्ट्राचा सन्मान आहे. यावेळी खासदार संजय राऊत म्हणाले, धडपड काय असते हे पाहायचे असेल तर संजय नहार यांच्याकडे पाहावे लागेल. देशात कुठेही आग लागल्यास नहार आणि त्यांचे सहकारी तिथे पोहोचतात..जर हे स्वातंत्र्यपूर्व काळात असते तर त्यांची ओळख भगतसिंह, सुखदेव, राजगुरू यांच्या बरोबर झाली असती. श्रीकांत ठाकरे हे महान संगीतकार होते, त्यांच्या कार्याचा अशा पद्धतीने गौरव होणे ही खूप मोठी गोष्ट आहे. कार्यक्रमाच्या शेवटी शैलेश वाडेकर यांनी आभार प्रदर्शन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.