Uddhav Thackeray : संघटनात्मक बांधणी भक्कम केल्याशिवाय ते जिंकले कसे, आपण हरलो कसे याची उत्तरे मिळणार नाहीत : उद्धव ठाकरे

पुणे : संघटनेची बांधणी भक्कम होत नाही, तोपर्यंत सभेला रिकाम्या खुर्च्या असूनही विरोधक जिंकले कसे ? आणि भरलेले मैदान असूनही आपण हरलो कसे ? याचे उत्तर तुम्हाला मिळणार नाही. प्रत्येक बूथ प्रमुखाने शिवसेनेचे काम घरोघरी पोहोचविले पाहीजे. बूथ प्रमुख व गटप्रमुख यांच्या यंत्रणेची बांधणी अधिक मजबूत करावी लागेल, असे केले तरच पुढील 25 वर्ष आपल्या सत्तेला कोणी धक्का लावू शकणार नाही, ' असा विश्वास शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी व्यक्त केला..शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या शहरातील शाखा प्रमुख व पदाधिकाऱ्यांचा अण्णा भाऊ साठे सभागृहात संवाद मेळावा घेण्यात आला. यावेळी शिवसेनेचे प्रवक्ते व खासदार संजय राऊत, पुणे जिल्हा संपर्क प्रमुख सचिन अहिर, पुणे जिल्हा सहसंपर्कप्रमुख आदित्य शिरोडकर, आमदार मिलिंद नार्वेकर, शिवसेना प्रवक्ते व जनसंपर्कप्रमुख हर्षल प्रधान, मुंबई महापालिकेच्या माजी महापौर स्नेहल आंबेकर, भारतीय कामगार सेनेचे सरचिटणीस डॉ.रघुनाथ कुचिक, राज्य संघटक वसंत मोरे, बाळासाहेब भांड, गोविंद घोळवे, शिवसेनेचे शहरप्रमुख संजय मोरे, गजानन थरकुडे, पुणे जिल्हाप्रमुख उल्हास शेवाळे आदी उपस्थित होते..ठाकरे म्हणाले, "पुणे महापालिका निवडणुकीवेळी माझ्या सभेला मोठी गर्दी झाली होती. तर, मुख्यमंत्र्यांच्या सभेला रिकाम्या खुर्च्या असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी सभा घेण्याचे टाळले होते. निकालानंतर मात्र रिकाम्या खुर्च्या आपल्या नशिबी, तर भरलेल्या खुर्च्या त्यांच्या नशिबी आल्या. मुख्यमंत्र्यांच्या सभेला गर्दी नसताना त्यांचे नगरसेवक कसे निवडून आले, याचा विचार करा. उत्साहात हुरळून जाऊ नका. हरलेल्या मानसिकतेने जिंकण्याची स्वप्ने बघू नका. मी शाखा प्रमुखावर समाधानी नाही, तर मला प्रत्येक शाखेत गटप्रमुख पाहीजे. शाखेत हजेरी लावून नागरिकांचे प्रश्न सोडविणे हेच शिवसैनिकांचे कर्तव्य आहे.'.पुणे : रस्ता रुंदीकरण कारवाईला रजपुत झोपडपट्टीवासीयांचा विरोध.राऊत म्हणाले, "शिवसेना पदाधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड उत्साह आहे, त्यामुळे पुण्यात शिवसेनेचा पराभव कोणी करू शकत नाही. पुण्यात शिवसेनेला मान्यता व प्रतिष्ठा आहे. पुण्यात शिवसेनाच विरोधी पक्ष आहे. हाच विरोधी पक्ष महापालिका निवडणुकीत चांगली कामगिरी बजावेल. शिवसेनेला कायम संघर्षाला सामोरे जावे लागते. सत्ताधाऱ्यांकडून न्याय मिळत नाही, तेव्हा शिवसेना विरोधी पक्ष म्हणून न्याय मिळवून देण्याचे काम करतो. पुणेकर आपल्यासमवेत आहेत, त्यामुळे महापालिका निवडणुका आत्मविश्वासाने लढायची आहे.'.ठाकरे म्हणाले- दिल्लीश्वरांना अजूनही उद्धव ठाकरचि दिसतात- शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यामुळे माझ्या नावाला महत्त्व- बोगस मतदार आढळला तर त्याच्या कानाखाली आवाज काढा- निवडणुकीवेळी प्रत्येक बूथ प्रमुखाने अडीचशे ते तीनशे घरे सांभाळायची आहेत- मुंबईतील मतचोरीचा पर्दाफाश करणार- मुंबईप्रमाणे पुण्यातील शाखांना अचानक भेटी देणार- नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यास प्राधान्य द्या.