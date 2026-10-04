Ujani Water Storage: उजनीत ९७ टक्के पाणी, तरी भीमा नदी कोरडी; पिके करपू लागली, शेतकऱ्यांचा तातडीने पाणी सोडण्याचा आग्रह

पुणे: पावसाचा दीर्घ खंड पडल्याने सध्या सर्वच पिके धोक्यात आहेत. नीरा व भीमा तसेच इतर नद्या पाण्याअभावी कोरड्या पडल्या आहेत. पिके करपू लागल्याने दुष्काळाच्या संकटामुळे शेतकरी धास्तावला आहे. त्यामुळे दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये तातडीने पंचनामे करण्याची मागणी सध्या जोर धरत आहे. तर काही तालुक्यांत दुष्काळसदृश्य परिस्थिती असूनही दुष्काळ जाहीर झाला नाही. तेथेही योग्य उपाययोजनांसाठी अद्याप हालचाली सुरू झालेल्या नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांत नाराजी पसरली आहे..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.नीरा नरसिंहपूर पावसाने परतीचा प्रवास सुरू केला असतानाही नीरा व भीमा नद्या पाण्याअभावी कोरड्या पडल्याने नदीकाठच्या शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. इंदापूर, माढा व माळशिरस तालुक्यांतील अनेक भागांत पावसाअभावी शेतीची परिस्थिती गंभीर झाली असून, पिके जळण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे उजनी व वीर धरणातून नदीपात्रात तातडीने पाणी सोडण्याची मागणी जोर धरत आहे..यावर्षी पावसाळ्यात अपेक्षित पाऊस झाला नसल्याने खरीप हंगामातील पिकांवर मोठा परिणाम झाला आहे. उपलब्ध पाण्यावर शेतकऱ्यांनी ऊस, चारा, फळे, भाजीपाला तसेच इतर पिके जोपासली आहेत. मात्र, पिकांना निर्णायक टप्प्यावर पाण्याची गरज असताना नदीपात्र कोरडे पडल्याने संकट निर्माण झाले आहे. नीरा व भीमा नदीकाठच्या विहिरी, विंधनविहिरी तसेच लघुसिंचन प्रकल्पांच्या पाणीपातळीत घट होत आहे. पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण झाल्याने पाण्याचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे..उजनी व वीर धरणातील पाण्याचे नियोजन करून नदीपात्रात पाणी सोडण्यात यावे, अशी मागणी नरहरी काळे, श्रीकांत दंडवते, दादासाहेब क्षिरसागर, केशव बोडके, अशोक बोडके, शशिकांत सूर्यवंशी, राहुल बागल, मुबारक तांबोळी, शब्बीर शेख यांनी केली आहे. प्रशासनाने तातडीने दखल घेत नदीपात्रात पाणी सोडल्यास विहिरी, बोअरवेलच्या पाणीपातळीत वाढ होऊन दिलासा मिळू शकतो, अशी अपेक्षा संतोष सूतार, विक्रम मोहिते, रणधीर मोहिते, नंदकुमार शिंदे, आदित्य गायकवाड यांनी व्यक्त केली आहे..उजनीत ११२ टीएमसी पाणीसाठा असून धरण ९७ टक्के भरले आहे. सीना माढा बोगद्यातून ९०० व कालव्यामधून ३००० क्युसेकचा विसर्ग सुरू आहे. भीमा नदी कोरडी असतानाही पाणी सोडले जात नसल्याने उजनी धरण प्रशासनाकडून दुजाभाव होत असल्याचे शेतकरी व्यक्त करत आहेत. पिके काढणीच्या टप्प्यावर असताना पाण्याअभावी कष्ट वाया जाण्याची भीती आहे..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.दुष्काळाच्या उपाययोजनांची प्रतीक्षामहाराष्ट्र शासनाने इंदापूर तालुक्यात नुकताच दुष्काळ जाहीर केला असून, त्या संदर्भातील उपाययोजनांसाठी हालचाली सुरू करण्याचे आदेश अद्याप अधिकाऱ्यांना दिले नसल्याचे चित्र आहे. मजुरांच्या हाताला काम, जनावरांना चारा व पाणी, नागरिकांना पिण्यासाठी पाणी देण्याची मागणी नागरिक करत आहेत. मजुरांना कामे नसल्याने धान्य उपलब्ध करून देण्याची मागणीही होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.