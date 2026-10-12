Ujani Dam: “उजनी धरणात ११० टीएमसी पाणी, तरी भीमा नदी कोरडी! इंदापूरमध्ये पाणीटंचाईचे संकट”

नीरा नरसिंहपूर : धरण उशाला असूनही कोरड घशाला, अशी विदारक परिस्थिती सध्या इंदापूर तालुक्यातील नीरा व भीमा नदीच्या परिसरात पाहायला मिळत आहे. उजनी धरण ९० टक्के भरलेले असतानाही भीमा नदीचे पात्र कोरडे पडल्याने शेतकरी व नागरिकांची चिंता वाढली आहे. नीरा नदीकाठच्या अनेक विहिरी, कूपनलिका आणि तलावांतील पाणीसाठा कमी होऊन काही जलस्रोत कोरडे पडले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात पिण्याच्या पाण्यासह शेती आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...तालुक्यात पावसाने ओढ दिल्याने जमिनीतील ओलावा कमी झाला आहे. त्याचा परिणाम शेती, पशुधन आणि ग्रामीण जनजीवनावर होण्याची शक्यता आहे. पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत आटत चालल्याने पिके जगविण्यासाठी उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करावे लागत आहे, अशी मागणी सुभाष बोडके, रणधीर मोहिते, नवनाथ वाळेकर, शशिकांत सूर्यवंशी आदींनी केली आहे..उजनी धरण भरलेले, तरी नदीपात्र कोरडे!उजनी धरणात ११० टीएमसी म्हणजे ९० टक्के एवढा पुरेसा पाणीसाठा असतानाही भीमा नदीच्या पात्रात पाणी दिसत नसल्याने नागरिकांकडून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. धरणातून नदीत पाणी सोडण्याचे नियोजन, पाण्याची मागणी, उपलब्ध साठ्याचे व्यवस्थापन आणि नदीपात्रातील पाण्याचा प्रवाह या बाबींवर नदीतील पाण्याची उपलब्धता अवलंबून असते. त्यामुळे नदीपात्र कोरडे पडण्यामागील नेमकी कारणे स्पष्ट करून संबंधित यंत्रणांनी परिस्थितीचा आढावा घेणे आवश्यक आहे..भीमा नदी ३० वर्षांनंतर कोरडीभीमा नदीच्या पात्रात पाणी नसल्याचे चित्र तब्बल ३० वर्षांनंतर पाहायला मिळत असल्याचे स्थानिक ज्येष्ठ नागरिक शिवाजी बोडके, अशोक बोडके, बाजीराव मोहिते आदींनी व्यक्त केले आहे. नदीकाठच्या गावांसाठी भीमा नदी ही केवळ पाण्याचा स्रोत नसून शेती, पशुपालन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आधार आहे. त्यामुळे नदी कोरडी पडल्याने भविष्यातील पाणीटंचाईची चिंता वाढली आहे..Pandharpur Vitthal Temple: विठुराया धावला शेतकऱ्यांच्या मदतीला! विठ्ठल मंदिर समितीची मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीस दोन कोटींची मदत.परिस्थितीचा आढावा घेण्याची मागणीनीरा व भीमा नदीच्या परिसरातील पाणीटंचाईची संभाव्य तीव्रता लक्षात घेता प्रशासनाने आणि जलसंपदा विभागाने परिस्थितीचा तातडीने आढावा घ्यावा, अशी अपेक्षा केशव बोडके, अशोक बोडके, राहुल बागल, मुकुंद कांबळे, विशाल कांबळे, दत्तात्रेय कोळी यांनी व्यक्त केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.