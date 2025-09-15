पुणे

Ujani Dam Update : उजनीतून भीमा नदी पात्रात १ लाखाहून अधिक क्युसेक्सने विसर्ग; भीमा नदीला पूर स्थिती, नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा

Monsoon 2025 : उजनी धरणात १०९% पेक्षा अधिक पाणी साठा झाल्याने एक लाख क्युसेक्सपेक्षा अधिक विसर्ग करण्यात आला असून, भीमा नदी पात्रात पूरसदृश्य स्थिती निर्माण झाली आहे.
इंदापूर : पुणे शहरासह घाटमाथ्यावर सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे तसेच उजनी धरणाने यापूर्वीच शंभरी पार करीत धोकादायक पातळी गाठत आल्याने धरणातून भीमा नदी पात्रात सोडण्यात येणाऱ्या विसर्गात वाढ करीत सोमवार (ता.15) रोजी सकाळी 1 लाखाहून क्युसेक्स करण्यात आला.यामुळे नदीला पूर सदृश्य स्थिती निर्माण झाली असून नदी काठच्या गावांना प्रशासनाच्या वतीने सतर्कतेचा इशारा देणेबाबत आला.

