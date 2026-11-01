पुणे

Ujani Solar Project: ‘उजनी’च्या नऊ टक्के क्षेत्रावरच सोलार प्रकल्प; सीना-माढा प्रकल्प उपविभागाची माहिती, चाळीस हजार रोजगार

Ujani Solar Project Sina Madha Division Reveals Key Details: उजनीच्या पाणलोट क्षेत्रात सोलार प्रकल्पाची तयारी; सीना-माढा उपविभागाने सांगितले क्षेत्राचे गणित
Ujani Dam Solar Project Update Only Nine Percent Area to Be Used for Solar Power Generation and 40000 Jobs Expected

Ujani Dam Solar Project Update Only Nine Percent Area to Be Used for Solar Power Generation and 40000 Jobs Expected

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: उजनी धरणातील नऊ टक्के क्षेत्रावर फ्लोटिंग सोलार प्रकल्प उभारण्यात येणार असून, उर्वरित ९१ टक्के जलाशय खुले राहणार आहे. या प्रकल्पासाठी प्रतिवर्षी कमाल अर्धा टीएमसी पाणी वापरले जाणार आहे. तसेच प्रकल्पातून दोन हजार ८०० कायमस्वरूपी आणि ४० हजार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती अपेक्षित असल्याची माहिती सीना-माढा प्रकल्प उपविभाग क्रमांक एक आणि उजनी धरण व्यवस्थापन उपविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

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