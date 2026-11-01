Ujani Solar Project: ‘उजनी’च्या नऊ टक्के क्षेत्रावरच सोलार प्रकल्प; सीना-माढा प्रकल्प उपविभागाची माहिती, चाळीस हजार रोजगार

पुणे: उजनी धरणातील नऊ टक्के क्षेत्रावर फ्लोटिंग सोलार प्रकल्प उभारण्यात येणार असून, उर्वरित ९१ टक्के जलाशय खुले राहणार आहे. या प्रकल्पासाठी प्रतिवर्षी कमाल अर्धा टीएमसी पाणी वापरले जाणार आहे. तसेच प्रकल्पातून दोन हजार ८०० कायमस्वरूपी आणि ४० हजार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती अपेक्षित असल्याची माहिती सीना-माढा प्रकल्प उपविभाग क्रमांक एक आणि उजनी धरण व्यवस्थापन उपविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली..Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.राज्य शासनाने या प्रकल्पासाठी एप्रिलमध्ये सामंजस्य करार केला आहे. उजनी जलाशयाच्या पूर्ण संचय पातळीवरील ३३ हजार ६३० हेक्टर क्षेत्रापैकी तीन हजार हेक्टर क्षेत्रावर फ्लोटिंग सोलार प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. त्यातून दोन हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती, एक हजार ८०० मेगावॉट क्षमतेची बॅटरी स्टोरेज व्यवस्था आणि १.४ गिगावॉट क्षमतेचे अत्याधुनिक डेटा सेंटर उभारण्यात येणार आहे. .या प्रकल्पाबाबत स्थानिक पातळीवर निर्माण झालेल्या शंका आणि गैरसमज दूर करण्यासाठी प्रशासनाने विविध बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. स्थानिकांच्या शंकांचे निरसन करणार डेटा सेंटरमध्ये पारंपरिक पाणीआधारित शीतकरणाऐवजी ‘क्लोज्ड लूप डायरेक्ट टू चिप’ तंत्रज्ञान वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे पाण्याचा वापर मर्यादित राहील. तसेच प्रक्रिया केलेले किंवा अन्य कोणतेही सांडपाणी उजनी जलाशयात अथवा नदीत सोडले जाणार नाही..स्थानिकांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळामार्फत स्वतंत्र प्रकल्प समन्वयक नियुक्त केला जाणार आहे. तसेच, भीमानगर, तरटगाव आणि हिंगणगाव येथील प्रत्येकी चार प्रतिनिधींच्या माध्यमातून नागरिकांशी संवाद साधला जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..Chakan MIDC: चाकण एमआयडीसीतील कामगारांना दिवाळी गिफ्ट! कुणाला ३० हजार, तर कुणाला ५५ हजारांचा बोनस. अतिरिक्त जमीन वापर नाही प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी भीमानगर-रांझणी (ता. माढा), तरटगाव आणि हिंगणगाव (ता. इंदापूर) येथील ४१५.७५ एकर शासकीय जमीन प्रस्तावित आहे. दुसऱ्या टप्प्यात वन विभागाची मान्यता मिळाल्यास आणखी १७४ एकर क्षेत्राचा वापर केला जाईल. याशिवाय कोणतीही खासगी किंवा अन्य शासकीय जमीन संपादित करण्याचे नियोजन नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.